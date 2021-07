Covid-igazolás: súlyos gazdasági kárt okoz a német vészfékezés

Július elsejétől használható az uniós Covid-igazolás az utazásoknál, de Németország azonnal felrúgta a közös szabályokat, és korlátozásokat vezetett be a Portugáliából érkezők esetében, mert attól tart, hogy az ottani emelkedő esetszámok miatt behurcolhatják a koronavírus-fertőzés újabb mutánsát az országba. Ebből máris vita lett, Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke és a soros elnök Szlovénia miniszterelnöke is arra figyelmeztette Németországot, hogy a 27-ek megállapodását illene betartani.

"Lehetőségük van a tagállamoknak arra, hogy rendkívüli helyzetekben egy vészféket meghúzzanak. A németek ezt meghúzták, de a feltételek nem voltak adottak, nem erre vonatkozik ez a szabályozás. Eszerint ugyanis ha egy országban az Európai Unió területén oly drámai mértékben megnövekszik a megbetegedések száma, ez az ország automatikusan visszakerülhet a vörös zónába, akkor egy másik tagállam a Covid-igazolványok elismerését az ország irányában felfüggesztheti" – mondta Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője.

"Én már utaztam az igazolvánnyal Brüsszel és Ljubljana között, és mint kés a vajban, úgy mentem át minden ellenőrzésen. Nagyon jól működik, viszont az tény és való, ebből komolyabb problémák lehetnek, ha ez a dolog elharapódzik" – vélekedett az uniós szakértő, és hozzátette, a vészfékezés a turisztikai szezont is és a bevételeket is lelassíthatja, akár a gazdasági helyreállítást is késleltetheti Portugáliában.

Ezért Gyévai Zoltán azt jósolja, lesznek még ebből viták, és szép elképzelések majd a valóság keresztülhúzza, és mindenki elkezdve saját feje után menni, miközben vannak közösen rögzített szabályok is.

"Nem lesz könnyű se a szlovén elnökség, sem az Európai Bizottság dolga, hogy egyben tartsa a nyájat. Ha a nyájimmunitás megvan, akkor természetesen már könnyebb lesz" – mondta.

Budapestre jöhet Ursula von der Leyen A gazdasági helyreállítási terv jóváhagyása felgyorsul, a szlovén elnökség két pénzügyminiszteri tanácsülést is tervez a szokásos egy helyett. Első körben 12 ország tervét hagyják jóvá, ebben Magyarország még nincs benne, de a második körről július 26-án dönthetnek, és ha jóváhagyják a terveket, akkor elkezdődhet a kifizetés is. Ezek után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezhet szignózni a helyreállítási tervet.

"Oda megy, ahol megérett a helyzet arra, hogy az Európai Bizottság jóváhagyásra javasolja a tervet. Nem elképzelhetetlen, hogy ezen a héten a magyar terv is megkapja a zöld jelzést, de még júliusban biztosan, és akkor Ursula von der Leyen felbukkanására Budapesten is lehet számítani, annál is inkább, mert mindenhova elmegy és személyesen adja át ennek a terv kulcsát a tagállamok vezetőinek" – mondta Gyévai Zoltán.

