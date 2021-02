Kaliforniának is lehet saját, halálos koronavírus-mutánsa

Akár a januári kaliforniai esetek feléért is az új kaliforniai törzs, a CAL.20C lehet a felelős – mondta a Sky Newsnak egy Los Angeles-i patológus, aki annak a csoportnak a tagja, amely a mutációt azonosította.

Los Angeles megye a koronavírus által leginkább sújtott amerikai területek egyike, az itt bekövetkező halálozások nem kis részben felelősek azért, hogy az Egyesült Államok a halálozási listák élére került világszinten. A Sky News vasárnap este megjelent cikkének megírásakor az amerikai áldozatok száma már meghaladta a 440 ezret – összesen 2,3 millió ember haláláért teszik felelőssé ugyanekkor az új koronavírust világszerte. A lenti, frissülő és interaktív térkép is megmutatja, mennyire magas ezen a környéken az új esetek száma.

Az utóbbi hónapokban megmagyarázhatatlan mértékben ugrott meg a Los Angeles-i halálozások száma, a város legsérülékenyebb közösségei, köztük a korábban kevésbé érintett hajléktalanok közül hunytak el nagyon sokan. A Cedars-Sinai egészségügyi központba kezdték el kutatni, hogy lehetséges-e egy halálosabb kaliforniai törzs létezése: a variánsra végül a brit törzs felfedezése kapcsán bukkantak rá.

A britek inspirálták őket

A fertőzőbb és halálosabb, Nagy-Britanniában szekvenált vírusmutáció ébresztette őket rá, hogy mekkora lemaradásban vannak Nagy-Britanniához képest, ahol ekkor már nagyon nagy jelentősége volt a frissen felfedezett variánsok szekvenálásának.

"Az Egyesült Királyság érdeme, hogy rájött és megmutatta más országok egészségügyének azt, hogy

mennyire fontos a szekvenálás"

– fogalmazott Eric Vail, a törzzsel kapcsolatos kutatás egyik szerzője.

"Miután felfedezték a brit variánst, és láttuk, hogy kezd elterjedni, fontossá vált megtudni, hogy nálunk is itt van-e, ezzel kezdődött az egész. Utána megtaláltuk a kaliforniai törzset, amit, ha nem kerestünk volna, soha nem találunk meg. Ez valóban egy lecke volt számunkra, amelyből tanulságot vonhatunk le" – tette hozzá.

Újfajta mutáció

A CAL.20C érdekessége, hogy a brit, brazil és dél-afrikai változattól is eltérő irányba kezdett el változni, de ez sem meglepő a kutatók szerint.

"Minden egyes ember, akit ez a vírus megfertőz, egy kis inkubátorrá, egy kis evolúciós kamrává változik,

így a vírusnak esélye van minden alkalommal valami újat kifejleszteni" – mondja Vail.

A kaliforniai variáns felfedezése érdekes módon a szekvenálás mellett a hajléktalanoknak köszönhető – Los Angelesben bárhova megyünk, az utcán a lehető legkülönbözőbb körülmények közt élő otthontalanokat látunk, akiknek természetesen rengeteg egészségügyi problémájuk van. Kezdetben azonban szinte egyáltalán nem érintette őket a koronavírus, majd hirtelen minden megváltozott. A szociális munkások szerint

a koronavírus most tombol az utcán,

ezért a szállók is csak limitált számban fogadnak be embereket, ez viszont tragikus következményekkel jár. Az enyhe kaliforniai télben is sokan halnak meg kihűlés következtében, miközben a hajléktalanok 66 százaléka elkapta a vírust.

Az otthontalanok mellett a legszegényebb munkásokat érinti még: a latino és afroamerikai közösség tagjai is nagy veszélyben vannak a vírus miatt. Ők nem maradhatnak otthon, dolgozniuk kell, közben pedig folyamatosan rettegnek attól, hogy megbetegednek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot gyártanak a Los Angeles-i Suay Varrodában 2020. április 7-én. A harminc dolgozó hetenként tízezer maszkot készít. (MTI/EPA/Etienne Laurent)