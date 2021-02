Most hét új amerikai vírustörzsről érkezett hír

Egy szakértői ellenőrzés előtt álló tanulmány szerzői számoltak be a hét variáns felfedezéséről, hozzátéve, nem meglepő, hogy csak most szereztek tudomást azok létezéséről. Mind a hét törzsben megtalálható ugyanaz a mutáció, arról azonban korainak tartották beszélni, hogy ennek milyen jelentősége lehet, számolt be az ABC News.

A variánsok közt akad olyan, amely Dél-Kaliforniában jelent meg, de San Francisco Bay Area körzetében és az ország középnyugati részén is keletkezett mutáns törzs. Az egyszerűség érdekében a variánsoknak a kutatók madarak neveit adták, hogy egyszerűbb legyen azokat megkülönböztetni egymástól, a viharok elnevezéséhez hasonlatos rendszerrel élve, így poszátáról, fürjről vagy pelikánról írnak, amikor az egyes variánsokat említik. Véleményük szerint is számos további új törzs megjelenése várható a közeljövőben a vírus továbbterjedésével.

„Minden RNS-vírus mutálódik. A legtöbb mutáció jelentéktelen, de bizonyos kulcsfontosságú mutációk képesek új variánst előállítani”

- mondta Todd Ellerin, a South Shore Health fertőző betegségekért felelős igazgatója. "Az Egyesült Államokban osztódik a legtöbbször a vírus és itt a legnagyobb az esetek száma a világon, ezért a vírusok nagy változatosságára számíthatunk" - tette hozzá.

Az megnyugtató, hogy a frissen felfedezett hét variáns a kutatók szerint nem hat majd az oltásokra, viszont azzal kapcsolatosan, hogy fertőzőbbek-e a korábbiaknál, további kutatásokra van még szükség. Nemcsak azért fogják figyelni az amerikai törzseket, hanem azért is, mert

segíthetnek megérteni azt, miért úgy mutálódik a koronavírus, ahogyan azt tapasztaljuk.

"Ez a hét változat azért jelentős, mert úgy tűnik, hogy mindegyikük ugyanazt a specifikus mutációt produkálta a tüskefehérjében, egymástól függetlenül - ezt a jelenséget konvergens evolúciónak nevezik" - mondja Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa.

A konvergens evolúció akkor következik be, amikor az élőlények egymástól függetlenül hasonló tulajdonságokat fejlesztenek: például a fogazott bálnák és a denevérek is hanghullámok segítségével érzékelnek tárgyakat a térben, de ezt egymástól függetlenül érték el. Az, hogy most a vírus esetében is tapasztaljuk ezt, arra utal, hogy a mutáció valamiféle előnyt jelent az új törzsek számára.

"Minél kevésbé kontrollált az osztódás, annál valószínűbb az új variánsok keletkezése. Mihamarabb vissza kell szorítanunk a vírus terjedését távolságtartással, maszkviseléssel, a tömeg elkerülésével és hasonló intézkedésekkel - mondja Ellerin, aki szerint az oltás szerepe is felértékelődik ebben a helyzetben: minél gyorsabban minél több embert kell beoltani. A tüskefehérje jelentősége A közelmúltban fellelt új variánsok közül minden olyat szorosan vizsgálnak, amely a tüskefehérjén mutálódott.

A tüskefehérje által kapcsolódik a vírus a sejtekhez, aminek kétféle jelentősége is van.

Egyrészt az oltások fejlesztői a tüskefehérjét használták fel, így ha itt következik be mutáció, az hathat az immunitásra.

Másrészt pedig az itt bekövetkező változások sokkal fertőzőbbé is tehetik a vírust.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha