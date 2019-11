Sir Lindsay-t, aki eddig az alsóház alelnöke volt, órákig tartó szavazási procedúrával választották meg hétfő este az előző elnök, John Bercow utódjául.

Bercow, aki 2009 júniusa óta töltötte be ezt a tisztséget, október 31-én távozott az alsóház éléről.

A hétfői utódválasztáson heten indultak, de végig Sir Lindsay Hoyle volt a favorit, mivel mindegyik szavazási fordulóban ő kapta a legtöbb voksot.

Az utolsó fordulóban Hoyle 325, az előző fordulók után versenyben maradt utolsó vetélytársa, az ugyancsak munkáspárti Chris Bryant 213 szavazatot gyűjtött.

Megválasztásának bejelentése után Sir Lindsay-t - a több évszázados hagyománynak megfelelően - képviselőtársai rángatták oda az elnöki székhez, miközben ő úgy tett, mintha vonakodna elfogadni a tisztséget.

Ennek a ma már csak hagyományőrző jelentőségű ceremóniának a gyökerei a XIV. századig nyúlnak vissza. Az alsóház mai értelemben vett elnöki tisztsége 1377 óta létezik, és a tisztség mindenkori viselőjének feladatai közé tartozik, hogy ismertesse a parlament véleményét az uralkodóval.

Ez a korábbi évszádokban korántsem volt veszélytelen feladat, mivel a házelnök ezzel gyakran kivívta az uralkodó haragját.

The moment the new Commons Speaker Sir Lindsay Hoyle was dragged to the chair, after being elected by MPs [Tap to expand] https://t.co/PLtZQF0M0A pic.twitter.com/XjJD4fYRw9

Az eddigi házelnökök közül hét végezte vérpadon, jóllehet nem feltétlenül a házelnöki tevékenységből eredő konfliktusok közvetlen következményeként.

Sir Lindsay Hoyle 1997 óta parlamenti képviselő, és 2010 óta töltötte be az alsóház alelnöki tisztségét John Bercow helyetteseként.

New Speaker says he hopes "tarnish is polished away" from Commons and respect restored



Sir Lindsay Hoyle also pays tribute to his daughter Natalie who died two years ago, saying, "I wish she'd been here"https://t.co/9GrDR3YaX7 pic.twitter.com/5yFqO3RSkP