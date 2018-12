Fontos részletek a két új magyar-szlovák hídról

A gyalogos- és kerékpárforgalom számára kialakított dunai híd a szlovákiai Doborgaz és Dunakiliti között fog húzódni. A két települést eredetileg komppal akarták összekötni, ám a Duna régi medre vízszintjének gyakori ingadozása miatt a híd műszakilag megfelelőbb megoldásnak bizonyult. A híd a szlovák minisztérium szerint kedvező hatással lesz a határon átívelő üzleti, kulturális és turisztikai kapcsolatokra. A költségeken Szlovákia és Magyarország egyenlő arányban osztozik, az összeg országonként megközelíti az 5 millió eurót. A projektet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 program, a Szlovák Földművelésügyi Minisztérium és a Vízgazdálkodási Vállalat finanszírozza.

Az Ipoly hídját a gyalogos- és kerékpárforgalom mellett a 3,5 tonnánál nem nehezebb gépjárművek közlekedésére is ki lehet majd használni. A híd Ipolyvarbó és a magyarországi Őrhalom között fog húzódni.

A minisztérium várakozásai szerint az Ipoly-híd beindítja a határ menti régiók gazdaságát. A híd várhatóan hozzájárul a két ország állampolgárainak könnyebb mozgásához, legyen szó munkába járásról vagy szabadidőről. Az építést Ipolyvarbó fogja végezni, a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat támogatásával. A magyar részről a partner a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A költségeket a két ország szintén egyenlő arányban osztja el, Szlovákiára megközelítőleg 1,2 millió euró esik.

Érsek Árpád szlovák közlekedésügyi miniszter nagyon fontos lépésnek nevezte a szerződés aláírását, mert – mint mondta – "a hidak közelebb hoznak minket egymáshoz". Úgy véli, az építkezés akadálymentes lesz, becslései szerint két-két és fél év alatt megépülhetnek a hidak, melyek a két ország közti turizmusra és a vállalkozásokra is jó hatással lesznek. A kivitelezők számára 2019 elején írják ki a versenypályázatot. Mosóczi László budapesti közlekedésügyi államtitkár elmondta, "a hidak nemcsak két partot, hanem településeket, embereket és nemzeteket kötnek össze. A magyar államtitkár szerint a szlovákoknak is és a magyaroknak is igyekezniük kell, hogy megtalálják az egymáshoz vezető utat".

Nyitókép: Google Maps