2026. február 7. szombat
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Orbán Viktor: a tét Magyarország jövője – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A miniszterelnök szerint a választás arról szól, hogy mi lesz Magyarországgal. Gazdasági növekedést, az egészségügy és az oktatás rendbetételét, az ellopott közvagyon visszaszerzését is ígéri választási programjában a Tisza. Az amerikai elnök azt várja Oroszországtól és Ukrajnától, hogy nyárig fejezzék be a háborút. A szombati nap legfontosabb hírei szombaton.

Orbán Viktor szerint az idei választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal. Ezt kell megértetni minden egyes választópolgárral. A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szombathelyi találkozóján ismét arról beszélt, hogy a kormánypártok ellenfele nem a Tisza, hanem Brüsszel, amely olyan kormányt akar hatalomra juttatni, amely elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába, és beszáll az ukrajnai háborúba. Kijelentette azt is, aki fiatalként a Tiszára szavaz, az a jövője ellen szavaz.

Gazdasági növekedést, igazságosabb adózást, az egészségügy és az oktatás rendbetételét, az ellopott közvagyon visszaszerzését is ígéri ma bemutatott választási programjában a Tisza. A párt azt ígéri, megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat, a nyugdíjasok SZÉP-kártyát kapnak, és emelik a nyugdíjakat. A 240 oldalas dokumentum a Működő és emberséges Magyarország alapjai címet viseli, az egyes szakterületek elemeit az adott területekért felelős szakértők mutatták be.

A Párbeszéd - Zöldek pártja sem indul a 2026-os országgyűlési választáson. A szervezet közleményben azt írta, a kormányváltást tartják a legfontosabbnak, és azért teszik ezt a gesztust, hogy az ország elindulhasson egy jobb irányba.

Bemutatta 12. törvénycsomagját a közoktatás átalakításáról a Demokratikus Koalíció. A tervezet az iskolai zaklatások elleni zéró toleranciát és az egyetemi autonómia helyreállítását célozza.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint a választók 65 százaléka egyetért a rendvédelmi és honvédelmi állomány számára kifizetett fegyverpénzzel. A támogatottság a kormánypárti szavazók körében kiemelkedően magas, 81 százalékos, miközben a Tisza szavazói megosztottak: 49 százalékuk támogatja, 45 százalékuk ellenzi az intézkedést.

Januárban is teljesült a kormány elvárása: a családok olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok átlagánál. A benzin havi átlagára 4, a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a környező országok árszintjénél.

Tavaly évtizedes csúcsra emelkedett a szabadalmi bejelentések száma: 533 bejelentést tettek a hazai innovátorok – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs hozzátette: ez 40 százalékkal több, mint 2 évvel korábban.

Február 10-e és 19-e között nappal zajlik a kivitelezői vasúti pályatesztelés a Budapest–Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti szakaszán. A mérések idején egyes vasúti átjáróknál ideiglenes forgalmi korlátozásokra és alkalmanként 20 percet meghaladó várakozási időre kell számítani.

Az amerikai elnök azt várja Oroszországtól és Ukrajnától, hogy nyárig fejezzék be a háborút. Erről az Unian hírügynökség beszámolója szerint az ukrán elnök beszélt. Volodimir Zelenszkij elmondta azt is, hogy a háború lezárását szolgáló tárgyalások következő fordulója egy héten belül, az Egyesült Államokban lehet, valószínűleg Miamiban.

Titkos orosz–amerikai gazdasági megállapodás formálódásáról számolt be az ukrán elnök. Az Ukrinform beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij közölte, hogy hírszerzésük titkos információkhoz jutott egy, az Egyesült Államokkal kötött, körülbelül 12 billió dollár értékű orosz gazdasági együttműködési javaslatról. Ebben szó van arról is, hogy az Egyesült Államok ismerje el Oroszország részeként a Krím félszigetet.

Nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna energia-infrastruktúrája ellen éjjel Oroszország. A legtöbb régióban fennakadások vannak az áramellátásban, mivel nagyfeszültségű alállomásokat, kulcsfontosságú távvezetékeket és több energiatermelő létesítményt is találat ért.

Aláírta a végrehajtási rendeletet az Iránnal kapcsolatos nemzeti vészhelyzet megerősítéséről az amerikai elnök. Donald Trump ezzel lehetőséget teremt vámok kivetésére az Iránnal kereskedő országokkal szemben. Eközben az amerikai elnök eredményesnek nevezte az Egyesült Államok és Irán között Ománban folytatott tárgyalásokat A felek várhatóan a jövő héten újra találkoznak.

Kubában hétfőtől vészhelyzeti intézkedéseket vezet be a súlyosbodó energiaválság kezelésére a kormány. A bejelentés szerint korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, az alapvető adminisztratív tevékenységek csak hétfőtől csütörtökig működnek, és előtérbe helyezik a távmunkát.

A boszniai Szerb Köztársaságban a szavazóhelyek 6 százalékában megismétlik vasárnap az elnökválasztást a feltárt szabálytalanságok miatt. A tisztségért továbbra is Sinisa Karan és Branko Blanusa verseng.

Lemondott a Bolgár Szocialista Párt vezetéséről Atanasz Zafirov, az ügyvezető kormánykoalíció miniszterelnök-helyettese pártján belüli feszültségek miatt. A szervezet Szófiában tartott rendkívüli kongresszust, amit Zafirov nem támogatott. Azzal érvelt, hogy pártjának az áprilisi előrehozott választásokra kellene összpontosítania.

Az Ipoly folyó vízszintjének emelkedése miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő, Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi hidat. A határátlépés Balassagyarmaton lehetséges.

Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a téli olimpia első napján. A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna-Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették. Eközben a finnek után újabb csapat, a svájci női hokisok kerültek karanténba norovírus miatt.

Orbán Viktor: a tét Magyarország jövője – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
