Kolbenheyer Zsuzsanna: remek hokis olimpia volt, de a szétszórtság rontott a hangulaton

A női tornánál aggodalmat okozott, miként fogja a norovírus a torna kimenetelét befolyásolni, de végül csak egy mérkőzést kellett később lejátszani. A mérkőzések, főleg a végük felé kiélezettek és izgalmasak voltak, összességében elégedettek voltak – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna.

Fontos dolog volt az NHL-sztárok visszatérése, hiszen őket utoljára 2014-ben, Szocsiban lehetett látni. Ekkor volt utoljára „legjobbak a legjobbak ellen” torna a férfiak oldalán. A nőknél eddig mindig részt vettek a legnagyobb sztárok. Hozzátette, a torna kimenetelét ezt mindenképpen befolyásolta, és azt is, hogy kik jutottak a döntőbe.

Nem véletlenül Amerika és Kanada jutott be, hiszen ott gyakorlatilag csak NHL-játékosok játszottak,

a két csapatnak NHL-játékosok nélkül sokkal nehezebb egy ütőképes csapatot kiállítania. Örülnek annak, hogy visszatértek, és remélik, hogy 2030-ban a következő olimpián is szerepelni fognak – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna.

A 2030-as olimpiával kapcsolatban elmondta, hogy sokáig ment az egyeztetés, hol legyenek a jégkorong-mérkőzések, végül Nizzára esett a választás. Egyelőre az a terv, hogy egy „elég speciális koncepció mentén” egy futballcsarnokba fogják beépíteni a két jégfelületet egymás mellé, ott fog zajlani párhuzamosan a női és a férfi torna is.

Nem segítette idén az olimpiai hangulatot, hogy ennyi helyszínen, ilyen távolságra zajlottak idén az események

– emelte ki az elnök.

Felidézte, hogy a szocsi olimpián minden egy helyen volt, volt egy hegyi és egy tengerparti helyszín, a jeges és a havas sportok „mind együtt voltak”, az egyik helyszínről a másikra át lehetett sétálni. Ezzel szemben a Milano - Cortina d'Ampezzo helyszíneken megrendezett idei olimpián egész napos utazást igénylő távolságok voltak. Más volt emiatt a hangulat, mint Szocsiban, vagy Koreában. A szétszórt helyszínek nem segítik, hogy az „ember úgy érezze, egy olimpián van, nem pedig egy jégkorong-világbajnokságon” – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a Nemzetközi Jégkorongszövetség és a MOB elnökségi tagja az InfoRádióban.