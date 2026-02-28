ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Unsplash

Kolbenheyer Zsuzsanna: remek hokis olimpia volt, de a szétszórtság rontott a hangulaton

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Nagyon fontos, hogy visszatértek az NHL sztárjai is a téli olimpiára. Jól sikerült mind a férfi, mind a női jégkorongtorna a milánó-cortinai olimpián – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a Nemzetközi Jégkorongszövetség és a MOB elnökségi tagja az InfoRádióban.

A női tornánál aggodalmat okozott, miként fogja a norovírus a torna kimenetelét befolyásolni, de végül csak egy mérkőzést kellett később lejátszani. A mérkőzések, főleg a végük felé kiélezettek és izgalmasak voltak, összességében elégedettek voltak – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna.

Fontos dolog volt az NHL-sztárok visszatérése, hiszen őket utoljára 2014-ben, Szocsiban lehetett látni. Ekkor volt utoljára „legjobbak a legjobbak ellen” torna a férfiak oldalán. A nőknél eddig mindig részt vettek a legnagyobb sztárok. Hozzátette, a torna kimenetelét ezt mindenképpen befolyásolta, és azt is, hogy kik jutottak a döntőbe.

Nem véletlenül Amerika és Kanada jutott be, hiszen ott gyakorlatilag csak NHL-játékosok játszottak,

a két csapatnak NHL-játékosok nélkül sokkal nehezebb egy ütőképes csapatot kiállítania. Örülnek annak, hogy visszatértek, és remélik, hogy 2030-ban a következő olimpián is szerepelni fognak – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna.

A 2030-as olimpiával kapcsolatban elmondta, hogy sokáig ment az egyeztetés, hol legyenek a jégkorong-mérkőzések, végül Nizzára esett a választás. Egyelőre az a terv, hogy egy „elég speciális koncepció mentén” egy futballcsarnokba fogják beépíteni a két jégfelületet egymás mellé, ott fog zajlani párhuzamosan a női és a férfi torna is.

Nem segítette idén az olimpiai hangulatot, hogy ennyi helyszínen, ilyen távolságra zajlottak idén az események

– emelte ki az elnök.

Felidézte, hogy a szocsi olimpián minden egy helyen volt, volt egy hegyi és egy tengerparti helyszín, a jeges és a havas sportok „mind együtt voltak”, az egyik helyszínről a másikra át lehetett sétálni. Ezzel szemben a Milano - Cortina d'Ampezzo helyszíneken megrendezett idei olimpián egész napos utazást igénylő távolságok voltak. Más volt emiatt a hangulat, mint Szocsiban, vagy Koreában. A szétszórt helyszínek nem segítik, hogy az „ember úgy érezze, egy olimpián van, nem pedig egy jégkorong-világbajnokságon” – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a Nemzetközi Jégkorongszövetség és a MOB elnökségi tagja az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Kolbenheyer Zsuzsanna: remek hokis olimpia volt, de a szétszórtság rontott a hangulaton

jégkorong

nhl

téli olimpia

kolbenheyer zsuzsanna

milánó-cortina 2026

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vészjósló ígéret Iránról: ez nem egynapos háború lesz

Vészjósló ígéret Iránról: ez nem egynapos háború lesz
Az amerikai hadsereg arra készül, hogy napokon keresztül fogják támadni az iráni célpontokat, a teheráni vezetés pedig pusztító választ ígér. Az összes amerikai támaszpontot és izraeli célpontokat is támadnak az iráni rakéták.
 

Már civil áldozatai is vannak a csapásoknak - hírek percről percre

Összeül a magyar Védelmi Tanács

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Elszabadulahtnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, fontos iráni vezetők haltak meg - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, fontos iráni vezetők haltak meg - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta. A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog

Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog

Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt - az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran leadership sites targeted by US and Israel as Tehran retaliates with strikes across region

Iran leadership sites targeted by US and Israel as Tehran retaliates with strikes across region

US President Donald Trump says "major combat operations" are under way, and calls for Iranians to rise up and "take over your government".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 10:50
Szakíró: óriási partnere lett a McLaren Forma-1-es csapatának
2026. február 27. 21:53
„Minden nap egy kicsivel jobbnak lenni” – Mi lehet Norvégia titka?
×
×