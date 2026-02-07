ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Nyitókép: Pexels.com

Üzemanyag- és közlekedési korlátozás, hibrid oktatás – kemény lépéskre kényszerűl Kuba

Infostart / MTI

A kubai kormány pénteken egy sor vészhelyzeti intézkedést jelentett be hétfői hatállyal, mivel a szigetország súlyos üzemanyaghiányra készül az Egyesült Államok fokozott nyomása miatt.

A kormány több tagja is bejelentést tett, hogy saját területén mi változik hétfőtől. Elmondták, hogy a jövő héttől korlátozzák az üzemanyag-értékesítést és az energiatakarékosság érdekében az „alapvető adminisztratív tevékenységek” csak hétfőtől csütörtökig lesznek elérhetőek, illetve a kormány a távmunkát részesíti előnyben. Ezen kívül csökkentik az iskolai órák számát, az egyetemek pedig hibrid oktatásra térnek át.

Az üzemanyaghiány a vonatközlekedést is befolyásolja: a belföldi járatok nyolcnaponta közlekednek majd úti célonként.

Kuba, amely erősen függ az olajimporttól, súlyos energiaválsággal néz szembe azután, hogy elsődleges olajforrása elapadt Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomból való eltávolítása után. A helyzetet tovább rontja, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat adnak el Kubának.

egyesült államok

üzemanyag

kuba

olaj

energiatakarékosság

energiaválság

Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!
Újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezen a szombaton Szombathelyen. Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Szombathelyet rommá lőtték a második világháborúban. Itt mindenki tudja: Soha többé háborút!” – mondta, majd a fiatalokhoz szólt: „Vegyétek komolyan magatokat! A kamu lázadás semmi. Lázadni a magyar kormány ellen? Az nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen! Onnan fenyegetnek minket!” A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Ekkor fogunk dönteni arról, hogy megyünk-e a háborúba – tette hozzá. Orbán Viktor az is bejelentette: két hét múlva Washingtonba utazik a Béketanács ülésére.
 

Orbán Viktor: ebből legyen elég!

A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját

A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját

Magyar Péter szombaton ismertette a párt 240 oldalas választási programját, amelyet – mint mondta – több mint ezer szakértő bevonásával állítottak össze. A Működő és emberséges Magyarország alapjai című dokumentumban a Tisza gazdasági növekedést, igazságosabb adózást, az egészségügy és az oktatás rendbetételét, valamint az ellopott közvagyon visszaszerzését ígéri.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
Von der Leyen átvágná az EU költségvetésének gordiuszi csomóját – Magyarország is megfizetheti az árát

Von der Leyen átvágná az EU költségvetésének gordiuszi csomóját – Magyarország is megfizetheti az árát

Ursula von der Leyen bizottsági elnök történelmi léptékűnek nevezett, 2000 milliárd eurós uniós költségvetési javaslata első ránézésre valóban ambiciózusnak tűnt a júliusi bejelentéskor. A többéves pénzügyi keret (MFF) tervezete ugyan már akkor is komoly kritikákat váltott ki, egy friss elemzés arra jut: ezek a bírálatok talán még visszafogottnak is bizonyultak. Az infláció és a helyreállítási alap hiteltörlesztési költségeinek hatását kiszűrve az EU 2028–2034-es ciklusra tervezett költségvetése reálértéken kisebb lehet, mint a 2021–2027-es időszakra eredetileg előirányzott összeg. A javaslat ráadásul nemcsak a hagyományos forrásokhoz való hozzáférést szűkítheti, hanem a finanszírozási struktúra átalakításán keresztül az Európai Bizottság kezébe is több döntési jogkört koncentrálna. Ez különösen a felzárkózó tagállamok számára jelenthet kockázatot, miközben az EU egyre hangsúlyosabb versenyképességi elvárásokat támaszt velük szemben.

Riasztott a Nébih: a nyaralásról olyan kártevő jöhet haza, ami pusztító

Riasztott a Nébih: a nyaralásról olyan kártevő jöhet haza, ami pusztító

A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

2026. február 7. 12:55
Donald Trump ultimátumot adott Kijevnek és Moszkvának
2026. február 7. 11:31
Súlyos csapás érte Ukrajna villamosenergia-hálózatának gerincét
