2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
Donald Trump szerint jól sikerültek az Irán és az Egyesült Államok között Ománban megtartott tárgyalások, és a jövő héten újra találkoznak a két ország képviselői. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, útban az amerikai Florida államba arról is beszélt újságíróknak, hogy „valami történhet" az orosz–ukrán konfliktusban.
Trump: haladás van Iránnal, az ukrajnai konfliktusban is „történhet valami”

Donald Trump szerint jól sikerültek az Irán és az Egyesült Államok között Ománban megtartott tárgyalások, és a jövő héten újra találkoznak a két ország képviselői. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, útban az amerikai Florida államba arról is beszélt újságíróknak, hogy „valami történhet” az orosz–ukrán konfliktusban.

Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon jól mentek a tárgyalások a teheráni küldöttséggel pénteken”. Hozzátette: „a jövő hét elején újra találkozunk, és ők megállapodást akarnak kötni. Tudják, milyen következményekkel jár, ha nem kötnek megállapodást. Ha nem kötnek megállapodást, a következmények nagyon súlyosak. Szóval meglátjuk, mi történik”.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki részt vett a tárgyalásokon, szintén pozitívan nyilatkozott a pénteki megbeszélésekről. „Jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk” – jelentette ki.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok „nagyon jó” tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával, és arra számít, hogy „valami történhet” a tárgyalások eredményeként.

Csütörtökön zárult le Abu-Dzabiban a Washington közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások második fordulója. Mindkét fél megállapodott egy nagyszabású fogolycserében, de nem sikerült érdemi áttörést elérniük olyan alapvető kérdésben, mint a területi megállapodás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön kijelentette, hogy a következő béketárgyalásokat az amerikai és orosz delegációval „a közeljövőben, valószínűleg az Egyesült Államokban” tartják.

