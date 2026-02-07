Trump: haladás van Iránnal, az ukrajnai konfliktusban is „történhet valami”

Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon jól mentek a tárgyalások a teheráni küldöttséggel pénteken”. Hozzátette: „a jövő hét elején újra találkozunk, és ők megállapodást akarnak kötni. Tudják, milyen következményekkel jár, ha nem kötnek megállapodást. Ha nem kötnek megállapodást, a következmények nagyon súlyosak. Szóval meglátjuk, mi történik”.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki részt vett a tárgyalásokon, szintén pozitívan nyilatkozott a pénteki megbeszélésekről. „Jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk” – jelentette ki.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok „nagyon jó” tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával, és arra számít, hogy „valami történhet” a tárgyalások eredményeként.

Csütörtökön zárult le Abu-Dzabiban a Washington közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások második fordulója. Mindkét fél megállapodott egy nagyszabású fogolycserében, de nem sikerült érdemi áttörést elérniük olyan alapvető kérdésben, mint a területi megállapodás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön kijelentette, hogy a következő béketárgyalásokat az amerikai és orosz delegációval „a közeljövőben, valószínűleg az Egyesült Államokban” tartják.