ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna közelében 2020. december 16-án. Ezen a napon birtokba vehették az autósok az autóút Sopron-kelet és Csorna-nyugat közötti szakaszát. A 153,2 milliárd forint költségvetési forrásból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között. Az autóutat a Sopron-kelet csomópontig kétszer két sávon építették ki, középen szalagkorláttal, leállósáv nélkül. Az út koronaszélessége 24,6 méter, a tervezett sebesség óránkénti 110 kilométer.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Újabb 2x2 sávoson repeszthetünk majd 110-zel

Infostart / MTI

A kormány döntésének értelmében mind az M86-os gyorsforgalmi autóút Körmend és Szombathely közötti szakasza, mind pedig az M87-es gyorsforgalmi autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakasza koncessziós szerződés alapján épül meg a tervek szerint 2030-ig – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A kivitelezési tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a koncessziós pályázatot kiírták, jelenleg az építéshez szükséges területek megszerzése, illetve a beruházásban érintett önkormányzatok tájékoztatása zajlik. A Körmend és Szombathely közötti közel 30 kilométer hosszúságú szakaszt 20 méteres koronaszélességgel, 2X2 sávos autóútként tervezték meg, amelyen 110 kilométeres óránkénti sebességgel lehet majd haladni.

Külön szintű csomópontot alakítanak ki Egyházasrádócnál, Sorokpolánynál és Táplánszentkereszten, Szombathelyen megépül a 87-89 számú főutak a vasi vármegyeszékhelyet elkerülő hiányzó szakasza, valamint szintén ennek az egyesített projektnek a keretében zajlik majd az M87-es autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakaszának építése, egészen az országhatárig.

Az M86-os Körmend-Szombathely közötti szakasza is fizetős lesz,

de egészen az M86–86-os elválási pontjáig ingyenes marad. Sorokpolánynál szavai szerint úgy alakítják ki a csomópontot, hogy a három érintett országos útból kettőt egyesítenek egy rövid szakaszon és így vezeti be az M86-os autóútba, egy pedig a településen keresztül haladva fordul a közös csomópont felé, így a község lakói is könnyen elérik az új gyorsforgalmi utat.

A Táplánszentkereszt-Nemesbőd közötti szakaszon Vép térségében parkosított pihenőt alakítanak ki, oldalanként 18 személyautó és 16 tehergépkocsi és 2 autóbusz számára, a pihenőt megközelítő alsórendű úton közlekedők számára pedig felhajtási lehetőséget teremtenek az autóútra Körmend irányába, illetve

lehetővé teszik a lehajtást az autóútról Körmend irányából.

A Táplánszentkeresztnél kiépülő kiemelt csomópont környékén az útnak azon a részén, amely a település mellett halad, szükségessé válik zajvédő falak telepítése, a kivitelezési tervek is tartalmazzák ezeket az elemeket, de amennyiben az építés után újabb megalapozott igények merülnek fel, a zajvédőfalak tovább építhetők.

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb 2x2 sávoson repeszthetünk majd 110-zel

autóút

m86

m87

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára
Irán – a retorikában bizonyosan – nem várta tétlenül az amerikai-izraeli támadást. Arról, hogy mire számíthat az Egyesült Államok, ha a jövő hétre is betervezett tárgyalások ellenére megindítja ellene az akciót, többször utaltak a nyilvánosság előtt. Kérdés, hogy Teherán be tudja-e váltani fenyegetéseit. Összefoglaljuk, mit ígértek az irániak válaszul az amerikai támadásokra.
 

Megindult a támadás Irán ellen, Irán visszacsap - hírek percről percre

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Elszabadulahtnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Légtérzár a Közel-Keleten, törölték a járatokat, a Wizz Air sem repül

Iráni háború - rendkívüli Aréna az Inforádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Israel carry out joint attack on Iran as Tehran launches retaliatory strikes

US and Israel carry out joint attack on Iran as Tehran launches retaliatory strikes

US President Donald Trump has called for regime change in Iran and said "major combat operations" are under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 12:15
Elszabadulhatnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell
2026. február 28. 08:00
Drágulás jöhet a gyógyszereknél – ez az oka
×
×