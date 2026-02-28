Újabb 2x2 sávoson repeszthetünk majd 110-zel

A kivitelezési tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a koncessziós pályázatot kiírták, jelenleg az építéshez szükséges területek megszerzése, illetve a beruházásban érintett önkormányzatok tájékoztatása zajlik. A Körmend és Szombathely közötti közel 30 kilométer hosszúságú szakaszt 20 méteres koronaszélességgel, 2X2 sávos autóútként tervezték meg, amelyen 110 kilométeres óránkénti sebességgel lehet majd haladni.

Külön szintű csomópontot alakítanak ki Egyházasrádócnál, Sorokpolánynál és Táplánszentkereszten, Szombathelyen megépül a 87-89 számú főutak a vasi vármegyeszékhelyet elkerülő hiányzó szakasza, valamint szintén ennek az egyesített projektnek a keretében zajlik majd az M87-es autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakaszának építése, egészen az országhatárig.

Az M86-os Körmend-Szombathely közötti szakasza is fizetős lesz,

de egészen az M86–86-os elválási pontjáig ingyenes marad. Sorokpolánynál szavai szerint úgy alakítják ki a csomópontot, hogy a három érintett országos útból kettőt egyesítenek egy rövid szakaszon és így vezeti be az M86-os autóútba, egy pedig a településen keresztül haladva fordul a közös csomópont felé, így a község lakói is könnyen elérik az új gyorsforgalmi utat.

A Táplánszentkereszt-Nemesbőd közötti szakaszon Vép térségében parkosított pihenőt alakítanak ki, oldalanként 18 személyautó és 16 tehergépkocsi és 2 autóbusz számára, a pihenőt megközelítő alsórendű úton közlekedők számára pedig felhajtási lehetőséget teremtenek az autóútra Körmend irányába, illetve

lehetővé teszik a lehajtást az autóútról Körmend irányából.

A Táplánszentkeresztnél kiépülő kiemelt csomópont környékén az útnak azon a részén, amely a település mellett halad, szükségessé válik zajvédő falak telepítése, a kivitelezési tervek is tartalmazzák ezeket az elemeket, de amennyiben az építés után újabb megalapozott igények merülnek fel, a zajvédőfalak tovább építhetők.