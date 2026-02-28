Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban a százhalombattai finomító elől jelentkezett, ahol elmondta, hogy február 28-tól ezt és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrök védik.

A miniszterelnök a döntést azzal indokolta, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij visszautasította a magyar és a szlovák kormány közös rendezési javaslatát, hogy állítsanak fel egy független szakértői ellenőrző csoportot, amely megvizsgálná a Barátság kőolajvezetéket.

A kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem enged abból a követelésből, hogy újra elinduljon az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.