Összeül a magyar Védelmi Tanács Irán ügyében

Délután Védelmi Tanács ülésen veszek majd részt, hogy a veszély pontos mértékét felmérjük – mondta Orbán Viktor a kormánypártok esztergomi kampányrendezvényén, miután reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

A miniszterelnök szerint a mostani helyzet azt jelenti, hogy fenyegeti az országot egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés.

​Orbán Viktor azt is mondta, hogy Donald Trump korábban kíváncsi volt a véleményére az irán-izraeli helyzettel kapcsolatban, mert a magyar kormánynak Iránnal is van kapcsolata, Izraellel pedig baráti kapcsolatai vannak.” Hozzátette ugyanakkor, hogy nem pont az történik, amit mondott.

Az Egyesült Államok és Izrael reggel támadást indított Irán ellen, válaszul Teherán izraeli és amerikai célpontokat lő a Közel-keleten. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a cél Irán rakétáinak megsemmisítése és annak megakadályozása, hogy atomfegyverekre tegyen szert az ország. Felszólította az irániakat, hogy a harcok után vegyék kezükbe az ország irányítását – vagyis buktassák meg az iszlám rendszert.