Hidvéghi Balázs: már online is kitölthető a Nemzeti Petíció

Szombattól online is kitölthető a Nemzeti Petíció - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, "mostantól egytelen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon. A magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni."

Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy "a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg".

Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország "óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba", Ukrajnát nyílt zsarolással vádolta, és azzal hogy szándékosan okoz kárt Magyarországnak.

A kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön az hangzott el, hogy eddig 500 ezren küldték vissza a papír alapú petíciót.