ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyosasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának idõmérõ edzésén a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 21-én.

Szakíró: óriási partnere lett a McLaren Forma-1-es csapatának

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Néhány éve még a csőd szélén állt a csapat, mára már azonban kiterjedt szponzori kör áll mögötte.

Néhány éve még a csőd szélén állt a McLaren, mára már azonban kiterjedt szponzori kör áll mögötte, és az Etihad légitársasággal is globális együttműködést kötöttek – mondta el Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Zak Brown zseniális üzletember, amikor ő a csapathoz került, akkor a McLaren még „önmagukhoz képest is” a legalján volt. Emlékeztetett, hogy Ron Dennis után vette át a vezetést az amerikai marketingspecialista, illetve felidézte, hogy a csapat a koronavírus-világjárvány alatt majdnem csődbe ment. A Wokingban található „hipermodern” bázisukat emiatt el is kellett adni, jelenleg is visszabérlik azt.

Jól mutatja Zak Brown tehetségét, hogy 2022 és 2025 között mennyire megnőtt a szponzorlogók száma a versenyautókon, ahogyan az látható a McLaren autóiról kiadott LEGO-változatokon is. Vámosi Péter megjegyezte, mindemellett Zak Brown nagyon kemény üzletember. „Borzasztóan tiszteli” eközben a versenyzőket, és van egy komoly gyűjteménye történelmi sportkocsikból.

A főszerkesztő felidézte, hogy akkor lett Zak Brown-nal jóban, amikor megdicsérte őt Ayrton Senna egyik első gokartjának megszerzéséért. A McLaren-csoport irányítója néha fogadni is szokott versenyzőkkel, így például Ricciardo-val, hogy amennyiben megnyer a versenyt, akkor kap egy autót a gyűjteményből, akár a 3-as számú, kedvenc NASCAR-autóját is.

A nyári szünetben el is szoktak menni „bohóckodni”, ahol például Mika Häkkinen is rendszeres vendég szokott lenni. Vámosi Péter elmondta emellett, hogy Zak Brown autóversenyzőként indult, azonban rájött karrierje folyamán, hogy jobb üzletembernek, mint autóversenyzőnek. Ezután nagy ipari léptékben belevágott abba, hogy az adott csapatot a csúcsra emelje.

Legújabb szerzeményük az Etihad, akik már voltak a Formula-1-ben korábban. Amikor a Force India először megjelent, akkor Vijay Mallya velük kötött szerződést. „Egyáltalán nem ördögtől való” egy légitársaságtól való szponzoráció, az Emirates is szponzorál csapatot. Vámosi Péter kiemelte Niki Lauda-t, aki soha nem volt jelen támogatóként, ugyanakkor amikor légitársasága „nem ment annyira”, akkor „visszaült a McLaren-be”, szerzett egy újabb világbajnoki címet, majd pedig így vonult vissza másodjára is.

Az Etihad egyik lakossági utasszállító gépét is átfestette McLaren-színekre, ebből a szempontból nagyon is látható ez az új kapcsolat – magyarázta a főszerkesztő. A versenyzők között nincsen egyetértés, hogy ildomos-e saját repülőgépet birtokolni. Vannak versenyzők saját repülőgéppel, mint például Max Verstappen vagy Pérez, illetve vannak, akik bár business class-on, de közforgalmú repülőgépen utaznak. Valtteri Bottas az utóbbi pártján áll, közgazdasági alapon levezette, hogy a saját repülőgép nem éri meg, és igaza is van – tette hozzá Vámosi Péter.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: óriási partnere lett a McLaren Forma-1-es csapatának

forma-1

mclaren

vámosi péter

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folyamatosan eszkalálódik a helyzet: egyre több országra terjednek ki a katonai műveletek, regionális háború jöhet - Cikkünk folyamatosan frissül

Folyamatosan eszkalálódik a helyzet: egyre több országra terjednek ki a katonai műveletek, regionális háború jöhet - Cikkünk folyamatosan frissül

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya

Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya

Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Israel launch attack on Iran, as Trump says 'major combat operations' under way

US and Israel launch attack on Iran, as Trump says 'major combat operations' under way

The Israel Defense Forces say that Iran has launched retaliatory strikes towards Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 21:53
„Minden nap egy kicsivel jobbnak lenni” – Mi lehet Norvégia titka?
2026. február 27. 20:05
Közel a 100. életévéhez is rekordokat fut a balatonszárszói matematikus professzor
×
×