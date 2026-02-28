Szakíró: óriási partnere lett a McLaren Forma-1-es csapatának

Néhány éve még a csőd szélén állt a McLaren, mára már azonban kiterjedt szponzori kör áll mögötte, és az Etihad légitársasággal is globális együttműködést kötöttek – mondta el Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Zak Brown zseniális üzletember, amikor ő a csapathoz került, akkor a McLaren még „önmagukhoz képest is” a legalján volt. Emlékeztetett, hogy Ron Dennis után vette át a vezetést az amerikai marketingspecialista, illetve felidézte, hogy a csapat a koronavírus-világjárvány alatt majdnem csődbe ment. A Wokingban található „hipermodern” bázisukat emiatt el is kellett adni, jelenleg is visszabérlik azt.

Jól mutatja Zak Brown tehetségét, hogy 2022 és 2025 között mennyire megnőtt a szponzorlogók száma a versenyautókon, ahogyan az látható a McLaren autóiról kiadott LEGO-változatokon is. Vámosi Péter megjegyezte, mindemellett Zak Brown nagyon kemény üzletember. „Borzasztóan tiszteli” eközben a versenyzőket, és van egy komoly gyűjteménye történelmi sportkocsikból.

A főszerkesztő felidézte, hogy akkor lett Zak Brown-nal jóban, amikor megdicsérte őt Ayrton Senna egyik első gokartjának megszerzéséért. A McLaren-csoport irányítója néha fogadni is szokott versenyzőkkel, így például Ricciardo-val, hogy amennyiben megnyer a versenyt, akkor kap egy autót a gyűjteményből, akár a 3-as számú, kedvenc NASCAR-autóját is.

A nyári szünetben el is szoktak menni „bohóckodni”, ahol például Mika Häkkinen is rendszeres vendég szokott lenni. Vámosi Péter elmondta emellett, hogy Zak Brown autóversenyzőként indult, azonban rájött karrierje folyamán, hogy jobb üzletembernek, mint autóversenyzőnek. Ezután nagy ipari léptékben belevágott abba, hogy az adott csapatot a csúcsra emelje.

Legújabb szerzeményük az Etihad, akik már voltak a Formula-1-ben korábban. Amikor a Force India először megjelent, akkor Vijay Mallya velük kötött szerződést. „Egyáltalán nem ördögtől való” egy légitársaságtól való szponzoráció, az Emirates is szponzorál csapatot. Vámosi Péter kiemelte Niki Lauda-t, aki soha nem volt jelen támogatóként, ugyanakkor amikor légitársasága „nem ment annyira”, akkor „visszaült a McLaren-be”, szerzett egy újabb világbajnoki címet, majd pedig így vonult vissza másodjára is.

Az Etihad egyik lakossági utasszállító gépét is átfestette McLaren-színekre, ebből a szempontból nagyon is látható ez az új kapcsolat – magyarázta a főszerkesztő. A versenyzők között nincsen egyetértés, hogy ildomos-e saját repülőgépet birtokolni. Vannak versenyzők saját repülőgéppel, mint például Max Verstappen vagy Pérez, illetve vannak, akik bár business class-on, de közforgalmú repülőgépen utaznak. Valtteri Bottas az utóbbi pártján áll, közgazdasági alapon levezette, hogy a saját repülőgép nem éri meg, és igaza is van – tette hozzá Vámosi Péter.