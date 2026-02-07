ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kijevi Darnicja hõerõmû romjai között munkások egy orosz támadás után, 2026. február 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Súlyos csapás érte Ukrajna villamosenergia-hálózatának gerincét

Infostart

Oroszország az éjszaka végrehajtott támadásokkal komoly károkat okozott az ukrán energia-infrastruktúrában, aminek következtében a legtöbb régióban fennakadások vannak az áramellátásban – közölte Denisz Smihal energiaügyi miniszter szombaton.

Az ukrán miniszter azt mondta, hogy az orosz erők nagyfeszültségű alállomásokat, valamint 750 és 330 kilovoltos távvezetékeket vettek célba, amelyek Ukrajna villamosenergia-hálózatának gerincét alkotják. Ezen felül energiatermelő létesítményeket is ért csapás, beleértve a nyugat-ukrajnai burstini és dobrotviri hőerőműveket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-an arról számolt be szombaton, hogy Oroszország több mint 400 drónnal és mintegy 40 rakétával támadta az ukrán energiaszektor létesítményeit. Az államfő megjegyezte: „Oroszország választhatná a valódi diplomáciát, de most az újabb csapásokat választja”. Úgy folytatta: „létfontosságú, hogy mindenki, aki támogatja a háromoldalú tárgyalásokat, reagáljon erre. Moszkvát meg kell fosztani attól a lehetőségtől, hogy a hideget eszközként használja Ukrajna ellen.”

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai cége szombat reggel azt közölte, hogy hőerőműveinek berendezései „jelentős károkat” szenvedtek az éjszakai támadásban. A cég szerint az orosz invázió kezdete óta Moszkva 220. alkalommal lőtt ukrán hőerőműveket.

Az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrenergo sürgősségi áramsegélyt kért Lengyelországtól - jelentették be szombaton részletek ismertetése nélkül.

(Nyitóképünkön: A kijevi Darnicja hõerõmû romjai között munkások egy orosz támadás után, 2026. február 4-én.)

Kezdőlap    Külföld    Súlyos csapás érte Ukrajna villamosenergia-hálózatának gerincét

oroszország

ukrajna

támadás

energetika

infrastruktúra

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Az ukrán fronton zajló összecsapások mintegy negyede ma már az ukrán egységek támadó művelete, céljuk pedig az orosz csapatok folyamatos nyomás alatt tartása és előrenyomulásuk megakadályozása – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Több ukrajnai régióban nem kielégítő a légvédelem munkája - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon a napi haditanácskozást követően. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így látta a világot a legendás Keleti Éva: &quot;A fotográfia nincs a helyén Magyarországon&quot;

Így látta a világot a legendás Keleti Éva: &quot;A fotográfia nincs a helyén Magyarországon&quot;

Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

The US president says he "didn't make a mistake", adding he had only seen the beginning of the video before it was posted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 09:09
Trump: haladás van Iránnal, az ukrajnai konfliktusban is „történhet valami”
2026. február 7. 08:40
A donor felajánlotta az arcát, és át is ültették – videó
×
×
×
×