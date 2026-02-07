ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Rendõrök õrködnek Milánó belvárosában 2026. február 6-án, a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia megnyitásának napján, 2026. február 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner

Szükség lett a terrorellenes egységekre a téli olimpia kezdetén

Infostart / MTI

Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján – jelentették szombaton az olasz nyomozó hatóságok.

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint a Bologna–Padova vonalon egy váltónál házilag készített robbanószerkezetet találtak, amelyet tűzszerészek hatástalanítottak. Ugyanezen a vonalon egy kábelcsatornában elektromos vezetékeket vágtak el ismeretlenek. A Bologna–Ancona vonalon, Pesaro közelében egy elektromos berendezésnél keletkezett tűz.

A hatóságok nem zárják ki, hogy a cselekmények mögött „anarchista csoportok” állnak – írták.

A Reuters hírügynökség rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy Bologna közelében egy vasúti váltónál keletkezett tűz, amely megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit. A rendőrség szerint a tűz feltehetően szándékos gyújtogatás eredménye. A helyszínen a vasúti rendőrség és a terrorellenes egységek vizsgálódnak.

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato (FS) közlése szerint a távolsági, InterCity- és regionális vonatközlekedésben akár 90 perces késések is kialakulhatnak, egyes regionális járatok más útvonalon közlekednek, más vonatok indulását törölték.

A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna–Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették.

A 2026-os téli olimpia házigazdái Milánó és Cortina d’Ampezzo, ahová vasúti közlekedéssel Velencén keresztül lehet eljutni. A hatóságok nem jelezték, hogy a történtek közvetlenül az olimpiai eseményekhez kapcsolódnának.

Franciaországban is hasonló vasúti szabotázsakciók történtek a 2024-es párizsi nyári olimpia előtt.

