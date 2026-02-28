Elszabadulhatnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Az OPEC+ nyolc tagállama – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán – vasárnap tart egyeztetést - írja a Portfolio.

A Reuters két, a tárgyalásokra rálátó forrása szerint a korábban tervezett, napi 137 ezer hordós szerény emelés helyett egy jelentősebb volumenű bővítés is napirendre kerülhet.

Eközben Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek már fokozták exportjukat, felkészülve az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán felmerülő ellátási kockázatokra.