ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) logója a szervezet bécsi székházán 2020. március 4-én, az OPEC kétnapos 178. miniszteri tanácskozásásának kezdete előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/Florian Wieser

Elszabadulhatnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Infostart

Rendkívüli ülés lesz vasárnap

Az OPEC+ nyolc tagállama – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán – vasárnap tart egyeztetést - írja a Portfolio.

A Reuters két, a tárgyalásokra rálátó forrása szerint a korábban tervezett, napi 137 ezer hordós szerény emelés helyett egy jelentősebb volumenű bővítés is napirendre kerülhet.

Eközben Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek már fokozták exportjukat, felkészülve az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán felmerülő ellátási kockázatokra.

Kezdőlap    Gazdaság    Elszabadulhatnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

irán

háború

opec plusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára
Irán – a retorikában bizonyosan – nem várta tétlenül az amerikai-izraeli támadást. Arról, hogy mire számíthat az Egyesült Államok, ha a jövő hétre is betervezett tárgyalások ellenére megindítja ellene az akciót, többször utaltak a nyilvánosság előtt. Kérdés, hogy Teherán be tudja-e váltani fenyegetéseit. Összefoglaljuk, mit ígértek az irániak válaszul az amerikai támadásokra.
 

Megindult a támadás Irán ellen, Irán visszacsap - hírek percről percre

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Elszabadulahtnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Légtérzár a Közel-Keleten, törölték a járatokat, a Wizz Air sem repül

Iráni háború - rendkívüli Aréna az Inforádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Israel carry out joint attack on Iran as Tehran launches retaliatory strikes

US and Israel carry out joint attack on Iran as Tehran launches retaliatory strikes

US President Donald Trump has called for regime change in Iran and said "major combat operations" are under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 12:30
Újabb 2x2 sávoson repeszthetünk majd 110-zel
2026. február 28. 08:00
Drágulás jöhet a gyógyszereknél – ez az oka
×
×