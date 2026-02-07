ARÉNA - PODCASTOK
WINCHESTER, ENGLAND - MARCH 9: Army recruits go through basic training at the Army Training Regiment on March 9, 2005 in Winchester, England. The House of Commons Defence Select Committee and the Adult Learning Inspectorate are due to release the results of their investigations into military training conditions in March 2005.
Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Nincs vita arról, mit gondol a többség a fegyverpénzről, de… – felmérés

Infostart / MTI

A magyar választók kétharmada egyetért azzal, hogy a kormány fegyverpénzzel ismeri el a rendvédelmi és honvédelmi állomány munkáját; a kormánypártok szavazóinak 81 százaléka, a Tisza Párt szavazóinak csupán 49 százaléka támogatja a döntést – mondta a Nézőpont Intézet elemzője az intézet legfrissebb közvélemény-kutatását ismertetve az M1 aktuális csatornán szombaton.

Pálfalvi Milán közölte, a kutatás szerint a teljes, felnőtt népesség – kétharmadnak megfelelő – 65 százaléka, a magyar emberek túlnyomó többsége inkább egyetért a fegyverpénz kifizetésével, 29 százaléka inkább nem ért egyet az intézkedéssel, 6 százalék azoknak az aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.

Ismertetése szerint a kormánypártokra szavazók vagy a kormánypártokat támogatók körében a támogatottság ennél is nagyobb: 81 százalék azoknak az aránya, akik egyetértenek a döntéssel, és mindössze 15 százalékuk nem ért egyet vele.

Míg az összes párt esetében abszolút többségben vannak azok, akik egyetértenek a fegyverpénz kifizetésével, a Tisza Párt szavazói bázisa kivételt jelent, mert ők megosztottak a kérdésben. 49 százalékuk támogatja ugyan, de ez még mindig nem az abszolút többség, 45 százalék viszont kifejezetten nem támogatja az intézkedést. A pártszimpátia nagyban meghatározza azt, hogy ki tartja fontosnak a fegyverpénzt, amely mögött a rendvédelmi és honvédelmi állomány megbecsülésének a kérdése is ott van – tette hozzá.

Az elemző beszélt arról, az intézet korábbi kutatásainkban is azt látták, hogy nagy, fontos kérdésekben, amelyek meghatározzák Magyarország sorsát – Ukrajna támogatása és uniós tagsága –, a Tisza Pártot támogató szavazók megosztottak. Ez a megosztottság abból adódhat, hogy maga a Tisza Párt egy „one man show”, másrészt sok esetben a hangulati elemekre, az emberek érzelmi befolyásoltságára apelláló politikai próbálkozás – fogalmazott.

Azt mondta, már vannak, akik megfogalmazták a Tisza Párt működési módját, nevezetesen „az ellenségem ellensége a barátom”, ami nem egy pozitív, összetartó és előremutató hozzáállás.

„A Tisza párti szavazókat befolyásolja a gyűlölet, hiszen látjuk azt, hogy mennyire tud Magyar Péter apellálni a gyűlöletre, illetve adott kérdésekben fontosabb számukra, hogy például a kormányt leváltsák, mint az, hogy következetes álláspontot foglaljanak el. Éppen ezért sok esetben valószínűleg maguk sem tudják, hogy mi lenne a helyes és jó Magyarország számára” – jelentette ki.

Kiemelte, a Tisza Párt szavazóinak az számít elsősorban, hogy kormányváltás legyen. „Hallottunk olyat is, hogy egy Tisza-szimpatizáns azt mondta, hogy tudja, ha a Tisza kerülne kormányra, a megszorító csomagnak köszönhetően ő személyesen, illetve a nemzetközi politikai térben elfoglalt szerepe tekintetében Magyarország is rosszabbul járna, ő mégis a Tisza Pártra szavaz, mert annyira eltökélt és érzelmileg befolyásolt abban, hogy bukjon meg a kormány” – fűzte hozzá.

„Ez nem konzekvens döntés, ezért lehet az, hogy a Tisza Párt ennyire megosztott ebben a kérdésben is, még azoknak a megbecsülésére szolgáló fegyverpénz kifizetését sem helyeslik, akik az életük árán is megvédik Magyarország biztonságát, és fenntartják a rendet. Csak azért, mert ezt az Orbán-kormány adja meg a rendvédelmi állomány számára” – mondta Pálfalvi Milán.

A Nézőpont Intézet reprezentatív kutatása az MTVA-val együttműködésben készült.

