ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pakistan and Afghanistan flags together relations textile cloth, fabric texture
Nyitókép: Oleksii Liskonih

Afganisztán diplomáciai úton rendezné konfliktusát Pakisztánnal

Infostart / MTI

A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúról beszél.

Afganisztán kész diplomáciai úton rendezni konfliktusát Pakisztánnal - közölte pénteken a kabuli tálib kormány szóvivője, hozzátéve, hogy a két szomszédos ország között néhány napja kirobbant harcoknak civil áldozatai is vannak.

Zabihullah Mudzsáhid elmondta, hogy a csütörtök éjszakai pakisztáni légicsapások a fővárost, Kabult, valamint - a tálibok bástyájának számító - Kandahár és Paktia tartományokat érintették, pénteken pedig légitámadás érte Paktika, Hoszt és Lagmán tartományokat is.

"Az Afganisztáni Iszlám Emirátus mindig is párbeszéd útján próbálta megoldani ügyeit, és ezt most is így szeretnénk" - jelentette ki a szóvivő.

Iszlámábád és Kabul között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született.

Az újabb harcokat Havádzsa Ászif pakisztáni védelmi miniszter pénteken "nyílt háborúnak" nevezte, azt vetve az afganisztáni tálibok szemére, hogy "India gyarmatává" változtatták Afganisztánt, a világ minden tájáról fegyvereseket gyűjtöttek össze, és elkezdték "exportálni a terrorizmust".

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának egyik tisztségviselője a sajtó megkeresésére azt közölte, Washington támogatja Pakisztán az önvédelemben, kiemelve, hogy "a tálibok továbbra sem kötelezték el magukat a terrorizmus elleni harc mellett és Afganisztánt a terroristacsoportok még mindig bázisként használják".

António Guterres ENSZ-főtitkár, valamint Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a feszültség csökkentését és a vitás kérdések párbeszéd útján történő megoldását sürgette.

"Az afganisztáni területet nem lehet arra használni, hogy onnan fenyegessenek vagy megtámadjanak más országokat, az EU pedig felszólítja Afganisztán de facto hatóságait, hozzanak hatékony intézkedéseket minden, afgán területen működő terrorszervezet ellen" - szögezte le Kallas.

Iszlámábád régóta azzal vádolja a kabuli tálib vezetést, hogy nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló terroristacsoportok, főképp a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) ellen, amely rendszeresen hajt végre merényleteket Pakisztánban.

Kezdőlap    Külföld    Afganisztán diplomáciai úton rendezné konfliktusát Pakisztánnal

pakisztán

afganisztán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai fordulat a feszült határvidéken: lelőttek egy katonai gépet, az ellenség kezére került a pilóta

Drámai fordulat a feszült határvidéken: lelőttek egy katonai gépet, az ellenség kezére került a pilóta

Lelőttek egy pakisztáni katonai repülőgépet az afgán erők Dzsalálábád légterében, a pilótát pedig élve elfogták – közölte Nangarhar tartomány rendőrségének szóvivője - írta meg az Arian News afgán hírportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél

Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél

A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Israel launch attack on Iran, as Trump says 'major combat operations' under way

US and Israel launch attack on Iran, as Trump says 'major combat operations' under way

Explosions have been reported in Tehran and in five other cities, according to Iranian media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 08:35
Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen
2026. február 28. 07:33
Megindult a támadás Irán ellen
×
×