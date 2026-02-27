Még küzdenek a nagy tűzzel Budapesten a katasztrófavédők

Azt írták, a tűzoltók két létraágyúval, két telepített vízágyúval, két fecskendőről szerelt vízágyúval és hat vízsugárral megszüntették a lánggal égést a szeméthalom külső oldalán a XXIII. kerületi Ócsai úton.

Hozzátették: a fővárosi hivatásos egységek mellett Zuglóból, Dél-Pestről, a Rózsadombról és Fótról is érkeztek önkéntes tűzoltók a munkálatokhoz, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, majd vezetési törzs irányítása mellett dolgoztak a tűz elfojtásán.

Közölték azt is, hat munkagéppel szétbontották a szemétkupacokat, és vízsugarakkal védték a területen álló csarnoképületet.

Az egységek elhúzódó, még órákon át tartó munkálatokra készülnek – írták.