2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
Businessman holding smartphone and showing holographic graphs and stock market statistics lost profits. Concept of growth planning and business strategy. Display of bad economy form digital screen.
Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Súlyos népszerűségvesztés miatt lemondott a szocialisták vezetője Bulgáriában

Infostart / MTI

Lemondott a Bolgár Szocialista Párt vezetéséről Atanasz Zafirov, az ügyvezető kormánykoalíció miniszterelnök-helyettese pártja Szófiában zajló rendkívüli kongresszusán szombaton. Döntését azzal indokolta, hogy nem akar rész venni a szervezet megosztására irányuló kísérletekben.

A szocialista párt végrehajtó bizottsága feloszlatta magát tavaly decemberben, miközben komoly tiltakozások voltak az országban és lemondott a kormány. Atanasz Zafirov ellenezte, hogy pártja rendkívüli kongresszust tartson. Azzal érvelt, hogy pártjának az áprilisi előrehozott választásokra kell összpontosítania, ahelyett, hogy belső ügyekkel foglalkozik, mert az éles feszültségekhez vezet a szervezeten belül. Az elnök a vitában alulmaradt, és a párt plénuma úgy döntött, rendkívüli kongresszust tartanak február 7-8-án, amelyen az elnökválasztást is naprendre tűzik.

Bulgáriában várhatóan a jövő héten jelentik be az az áprilisi parlamenti választások időpontját.

A 2024. évi parlamenti választások nyomán a szocialisták úgy döntöttek, hogy belépnek a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) és a Van Ilyen Nép párt koalíciós kormányába, amelyet a DPSZ - Új Kezdet párt kívülről támogat, és amelyben a szocialisták egy miniszterelnök-helyettesi és több miniszteri tárcát kaptak. A kormány december 12-én lemondott, és előrehozott választásokat kell tartani.

Közvélemény-kutatások szerint a BSZP oly mértékben veszített népszerűségéből, hogy reális annak az esélye, hogy képviselőik be sem kerülnek a parlamentbe, ahova 4 százalék a bejutási küszöb.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos népszerűségvesztés miatt lemondott a szocialisták vezetője Bulgáriában

lemondás

bulgária

pártelnök

szocialista

