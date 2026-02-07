ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Így alakultak az üzemanyagárak januárban

Infostart / MTI

A kormány elvárása januárban is teljesült: a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton az MTI-vel.

A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál.

„A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is” – írták.

Hozzátették: a Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében.

