Így alakultak az üzemanyagárak januárban

A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál.

„A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is” – írták.

Hozzátették: a Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében.