Vészjósló ígéret Iránról: ez nem egynapos háború lesz

2026. február 28. szombat
TEHRAN, IRAN - FEBRUARY 28: (EDITORS NOTE: Image was created with a smartphone.) A plume of smoke rises after an explosion on February 28, 2026 in Tehran, Iran. After explosions were seen in the Iranian capital, the office of the Israeli Defense Minister issued a statement saying it had launched a preemptive strike against the country. (Photo by Getty Images)
Nyitókép: Getty Images

Infostart

Az amerikai hadsereg arra készül, hogy napokon keresztül fogják támadni az iráni célpontokat, a teheráni vezetés pedig pusztító választ ígér. Az összes amerikai támaszpontot és Izraeli célpontokat is támadnak az iráni rakéták.

Az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, válaszul Teherán izraeli és amerikai célpontokat lő a Közel-keleten. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a cél Irán rakétáinak megsemmisítése és annak megakadályozása, hogy atomfegyverekre tegyen szert az ország. Felszólította az irániakat, hogy a harcok után vegyék kezükbe az ország irányítását – vagyis buktassák meg az iszlám rendszert.

A Reuters beszámolója szerint amerikai katonai illtékesek azt közölték, hogy az amerikai hadsereg arra készül, hogy napokon keresztül fogja támadni Iránt. Donald Trump amerikai elnök pedig nem titkolta: az amerikai katonák között is lehetnek áldozatai a háborúnak.

Az izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a következő napokban mindenkinek kitartásra és bátorságra lesz szüksége. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: Izrael és az Egyesült Államok nemrég egy olyan hadműveletbe kezdett, amelynek célja, hogy „megszüntessék az iráni rezsim által jelentett fenyegetést”.

A csapásokra válaszul az iráni Forradalmi Gárda bejelentette: támadást kezdett a térségben lévő amerikai összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak.

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki.

Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is.

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.

US President Donald Trump says "major combat operations" are under way, and calls for Iranians to rise up and "take over your government".

2026. február 28. 13:13
2026. február 28. 10:10
