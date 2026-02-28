ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 28. szombat Elemér
Dobrev Klára: a DK kiáll Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett

Infostart / MTI

Szerinte "Európának a mai világban védelmi szövetséggé is kell alakulnia".

A DK megerősítené Magyarország európai uniós és NATO-elkötelezettségét, továbbá a kormányváltás után benyújtandó 16. törvényjavaslatában hitet tesz az egyre erősebb, egyre szorosabb európai szövetség, az "Európai Egyesült Államok" mellett - mondta a párt elnöke szombati online sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára közölte: az Orbán-kormány "történelmi zsákutcába kormányozta az országot". Szerinte az, amit a jelenlegi országvezetés képvisel "tönkreteszi a szövetségi rendszereinket".

Magyarország Európához tartozik nemcsak földrajzilag, hanem kulturálisan, valamint a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot tekintve is, de "Orbán Viktor kormánya és rendszere ezt veszélyezteti" - tette hozzá.

A DK elnöke úgy látja, hogy a magyar jobboldal kormányon és ellenzékben sem érti "ezt a történelmi felelősséget".

Az ellenzéki politikus kijelentette, "Orbán Viktor fenyegeti Magyarország európai uniós tagságát", és előbb vagy utóbb az EU népei, kormányai "azt fogják mondani nekünk, hogy kívül tágasabb". Ezért az esetleges kormányváltás utáni első ülésnapon a párt fontosnak tartja annak a megerősítését, hogy az ország az EU tagja akar maradni.

Közölte, a DK egy egyre szorosabb európai szövetséget képzel el, ami azt jelenti, hogy "Európának a mai világban védelmi szövetséggé is kell alakulnia". Kiemelte, hogy ezt egyedül ők képviselik, az európai parlamenti jobboldali pártok pedig sorra szavazták le azokat a javaslatokat, amelyek egy erősebb európai védelmi szövetség létrehozására irányulnának.

"Márpedig a biztonságunkat ebben a világban semmi nem tudja garantálni", csak egy erős európai védelmi szövetség - mondta.

Dobrev Klára úgy fogalmazott: Magyarország vagy európai lesz, vagy nem lesz. Megismételte, ennek megfelelően a párt 16. törvényjavaslat-csomagja azt tartalmazza, hogy Magyarország erősítse meg európai uniós és NATO-s elkötelezettségét, és tegyen hitet az egyre szorosabb Európa, ahogy ők hívják, az Európai Egyesült Államok mellett.

×