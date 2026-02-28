Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy békét kellett teremteni Esztergom és Székesfehérvár között, ami azzal volt elérhető, hogy azt mondta, legyen Esztergom az ország első városa és Székesfehérvár az első fővárosa. A folytatásban felidézte, hogy sokszor nagy csaták voltak itt. Két jobb- és három baloldali győzelem volt Esztergomban az eddigi választásokon, holott „ősi magyar városként természetes módon jobboldalinak kellene lennie”. A győzelemért itt meg kell harcolni, 2010 óta mind a négy választást megnyerték az összes választókerületben, vagyis „ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad, ahogy lenni szokott” – mondta.

Felidézte, hogy 2006-ban lett Esztergom díszpolgára, amikor épp vesztésre álltak a választáson – a csúcson lévőkkel könnyű barátkozni, de ez a barátság, mondta.

Most pszichológiai hadvielés zajlik, el akarják hitetni, hogy ez a választás eldőlt

– fogalmazott a kormányfő, utalva a Medián felmérésére, hozzátéve, hogy talán figyelmeztetni kell az ellenfeleiket támogató közvélemény-kutatókat, hogy „azért száz százaléknál álljanak meg”. Bencsik János most hat százalékkal vezet a méréseik szerint. Komáromban Czunyiné Bertalan Judit vezet nyolc százalékkal, és Erős Gábor, Esztergom térségének képviselőjelöltje is vezet egy kicsivel, viszont egy orrhossz vezetés nem elég, utcahosszal kell vezetni a mandátum megszerzéséért – üzente.

Az online térben zajló választási küzdelemmel kapcsolatban azt mondta, hogy a DPK-k koordinátoraitól és nagyköveteitől azt hallotta, hogy 230 ezer hadrendbe állított digitális harcosuk van, akik „bármikor bárhol hajlandóak kiállni”.

Lothar Matthäus egyszer azt mondta, a magyar válogatott azért nem volt ott a történet idején, ahol tehetsége szerint lennie kellene, mert „too much spekulieren” – ez azt jelenti, hogy nem futottak eleget, a munka helyett spekuláltak.

Most is ez a tanulság Orbán Viktor szerint: „Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk tolni őket a pályáról” – mondta.

Tavaly Kormárom-Esztergom vármegye az ország ipari értékének 3. legnagyobb mennyiségét állította elő,

ami fantasztikus teljesítmény a miniszterelnök szerint. A kormány 146 nagyberuházást hozott a vármegyébe, ehhez 176 milliárd forint támogatást adott, teremtett 13 500 új munkahelyet, és megvédett 24 ezer gyári munkahelyet a koronavírus-járvány idején. A gyáripar és a munkások tehát nem a múlthoz tartoznak és nem jön más a munkaalapú társadalom helyett. Mindig lesznek melósok és szakmunkások, akik a munkájukkal tartják a hátukon a gazdaságot. Ipar nélkül nincs jövő, és a legjobban teszik az itteni fiatalok, ha jó szakmunkásokká akarnak válni, abban lesz a biztos jövő” – üzente. Hozzátette: új fejlemény, hogy minél több a betanított munkás egy helyen, annál jobban szerepel a Fidesz. Úgy látja, hogy a szellemi elit saját értékrendet alakít ki és egy burokban él.

„Gondoljanak a genderre. És ők megértők a migránsokkal, Ukrajna uniós tagságával. Máshogyan gondolkodnak, mint mi, akik abban a régi világban vagyunk, amelyben reggel fel kell kelni, el kell menni a melóba, azt jól el kell végezni, pénzt kell keresni, azt haza kell vinni, az asszonnyal meg kell beszélni, a családot egyben kell tartani” – fejtette ki.

És mi lesz a vármegyében a jövőben?

Az M100-asnak az M1-esig hiányzó 20 kilométerét a következő két és fél évben megépítik.

Még lesznek tárgyalások, de egymilliárd forintból felújítják Esztergom állami fenntartású útjait.

Megépül az új esztergomi Duna-híd.

Idén elkezdődik a gátrendszer második ütemének létesítése, ehhez egy új Kis-Duna-sétány is épül.

Kérdések

A Barátság vezetékkel kapcsolatos tárgyalások hogy állnak?

Reggel Százhalombattán Orbán Viktor megtekintette, hogy hogyan védik a kirendelt katonák a Mol-finomító 800 hektáros (800 futballpálya) méretű terület. Pakson és Kelet-Magyarországon is hasonló intézkedés van érvényben. Az iránnal szembeni izraeli-amerikai csapásról szóló elemzéseket is elolvasta Esztergomba jövet. Irán jelentős olajtermelő és ott van a Hormuzi-szoros, amely fontos az olajszállításokban. Fenyeget egy energiaár-emelkedés. Ilyen körülmények között kétszeres bűn, hogy Magyarországot leválasztották az orosz olajról. A gázt már korábban elzárták, de ott Ukrajnát kikerülve lehet gázt hozni – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy nincs technikai akadálya, hogy a Barátságon olaj jönnön Magyarországra.

„Százhalombatta az ország egyetlen finomítója, nem tud akármilyen olajat finomítani, csak bizonyos fajtát, tehát nem olyan egyszerű drágább nyugatit hozni, mert ahhoz

hosszú, másfél-két évet is igénybe vevő átalakítások kellenek.

Ha nem járattuk volna csúcsra a tartalékainkat a nyilvánosság számára csak részben kísérhető módon, akkor nagy bajban lennénk a világpiaci áremelkedés és Ukrajna olajblokádja miatt” – emelte ki. És mivel az olajon megszerzett pénz egy része a Moltól a rezsicsökkentési alapba jut, most nem csak az olajról van szó, hanem a lakosság olcsó energiaáráról.

Eddig az ukránok azt mondták, tudnának olajat adni, csak időbe telik, most azt mondják, hogy nem is tudnának adni, ráadásul Volodimir Zelenszkij miniszterelnök azt mondta a szlovákok miniszterelnökének, hogy nem enged oda vizsgálóbizottságot a megsérült Barátság vezetékhez – idézte fel.

„Meg vagyunk zsarolva. Az első lehetőség, hogy tudomásul vesszük Zelenszkij követeléseit, leválasztjuk magunkat az olcsó olajról és valamilyen megoldással olaj után nézünk. A Tisza Párt álláspontja ez, hiszen az ő energetikai programjuk szíve-lelke, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó olajról, most ezt az ukránok megvalósítják nekik. Én viszont azt tanultam, hogy ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, az elején kell ezért beleállni és megüzenni, hogy Magyarországot nem lehet megzsarolni, nem lehet tönkretenni, ezt az olajblokádot le fogjuk törni” – mondta Orbán Viktor, aki szerint a Tisza itt nem csatázik, hanem megadja magát, amin ők és mindenki veszíteni fog.

Felsorolta a kormány eddigi intézkedéseit:

leállították az Ukrajnába menő dízeolaj-szállítást,

kilátásba helyezték az áramellátás leállítását (négy nagy vezeték megy oda tőlünk, a szlovákoktól kettő, ezek együtt a villamosenergia-ellátás 40 százalékát adják; szlovákok leállították, az ottani magyarokra való tekintettel ezt a magyar kormány ezt a lépést a végén veti csak be.)

nem írta alá a 90 milliárd eurós ukrajnai segítséghez szükséges dokumentumot a kormány, de ezt a vétót a kormányfő szerint az EU ki fogja kerülni, ezért

a 20., Oroszországgal szembeni szankciós csomagot is megvétózzák.

A Tisza Párt ukránbarátsága a rövid távon megszerezhető pénzről szól Orbán Viktor szerint.

Április 12-ig beindul-e a Barátság kőolajvezeték?

A miniszterelnök szerint Brüsszel, Kijev megegyezett, mindkettő ukránbarát kormányt akar Magyarországon, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik nem adunk se pénzt, se katonát, se fegyvert, ők meg igen. Úgy véli, az igazi probléma az, azért veszélyes nekik Magyarország, mert az európai emberek nincsenek az európai vezetőkkel, az ottani emberek sem örülnek, hogy az ő pénzüket elküldik Ukrajnába és az édesanyák ott sem akarják, hogy meghaljanak a gyerekeik Ukrajnában. És Magyarország megmutatja, hogy lehet ezt máshogyan is. Az ukránok ezért akarnak gazdasági káoszt nálunk, és akkor az emberek elégedetlenek lennének a mostani kormánnyal.

„Élek a gyanúperrel, hogy emögött egy, a magyar nemzeti kormányt eltakarító szándék húzódik meg. Nekünk április 12-én egyszerre kell legyőznünk a Tiszát, Zelenszkijt és Ursula von der Leyent” – jelentette ki.

„Ez egy nehéz csata lesz az ukránok ellen, ők mindenre képesek, az egy másik világ”

– közölte, hozzátéve, hogy ők robbantották fel a németek gázvezetékét, ráadásul évekig el tudták hitetni, hogy nem ők voltak, csak három év után fogták el az elkövetőket, Németországban bíróság előtt vannak.