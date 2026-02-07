ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját

Infostart / MTI

Magyar Péter szombaton ismertette a párt 240 oldalas választási programját, amelyet – mint mondta – több mint ezer szakértő bevonásával állítottak össze. A Működő és emberséges Magyarország alapjai című dokumentumban a Tisza gazdasági növekedést, igazságosabb adózást, az egészségügy és az oktatás rendbetételét, valamint az ellopott közvagyon visszaszerzését ígéri.

(A cikk frissül.)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton 13 órától ismertette a párt Működő és emberséges Magyarország címet viselő kormányprogramját. A pártelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában még a hét elején jelentette be, hogy február 7-én mutatják be a mintegy 140 oldalas dokumentumot, amelynek tartalomjegyzékét szombat délelőtt már meg is osztotta Facebook-oldalán.

A Működő és emberséges Magyarország alapjai című, végül 240 oldalas dokumentumot a párt szerint több mint ezer szakértő és számos szakmai szervezet bevonásával dolgozták ki. A program négy nagy fejezetre tagolódik: az első a gazdasági növekedéssel és fejlődéssel foglalkozik, a második a biztonsággal és a stabilitással, a harmadik a társadalmi jóléttel, a negyedik pedig a fenntarthatósággal és a jövőállósággal.

A Tisza Párt elnöke szerint az elmúlt időszak megmutatta, hogy Magyarország erősebb annál, mint aminek a mindennapi problémák alapján látszik. Szerinte az emberek nem csodára várnak, tudják, hogy nem politikai vezetőkben, hanem „a hazaszerető emberek tenni akarásában rejlik a működő ország reménye” – olvasható az Index tudósításában.

Kiemelte, hogy szerinte az elmúlt 25 évben elmaradt a tervezés, a számonkérés, de az állam nem működhet úgy hosszú távon, hogy a visszaélések és a hibák következmények nélkül maradnak. Hangsúlyozta azonban, hogy nem politikai bosszúból, hanem jogi oldalról kell megközelíteni a számonkérést, mert szerinte a jogállam ott kezdődik, ahol a hatalom nem áll a törvények felett – mondta.

„Az egész ország kormányát fogjuk megalakítani április 12. után” – jelentette ki Magyar Péter, aki mérföldkőnek nevezte a Tisza programjának bemutatását.

Gazdaság és költségvetés

A program gazdasági fejezete abból indul ki, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa lett, a 2004 és 2024 közötti átlagos gazdasági növekedés – 1,7 százalék – a legalacsonyabb az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 ország közül. A Tisza a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program keretében az uniós források hazahozatalát, a kis- és középvállalkozások célzott támogatását, a vállalkozások adminisztrációs terheinek megfelezését és az innovációs kiadások másfélszeresére emelését ígéri. A program 2026. június 1-től felfüggesztené az Európán kívüli vendégmunkások behozatalát.

Az adópolitikában a párt a minimálbér szja-ját 15-ről 9 százalékra csökkentené. A mediánbér alatti 2,2 millió munkavállaló adóterheit szintén mérsékelnék, a mediánbér felett maradna a jelenlegi 15 százalékos szja. A párt semmilyen munkabért terhelő adót nem emelne. Az igazságosabb közteherviselés jegyében ugyanakkor egymilliárd forint feletti vagyonokra 1 százalékos vagyonadót vezetnének be.

A vényköteles gyógyszerek áfáját nullára, a tűzifáét és az egészséges élelmiszerekét 5 százalékra csökkentenék, és széles körben visszaállítanák a kedvezményes katát.

A költségvetési fejezetben a Tisza 2030-ra a maastrichti kritériumok teljesítését vállalja – 3 százalék alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság –, és bejelenti: előkészítik az euró bevezetését. A program szerint a korrupció felszámolásával, az uniós források lehívásával, a gazdasági növekedésből származó többletbevétellel és a milliárdosok vagyonadójával évi 3400-4300 milliárd forinttal nőne a kormány mozgástere – ez fejenként évi 450 ezer forintot jelent.

Az energiapolitikában a Tisza megtartaná és szociális alapon kiterjesztené a rezsicsökkentést, és egyebek mellett 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget.

Közlekedésfejlesztés

Az infrastruktúra-fejezet központi ígérete a vasút modernizálása: tíz éven belül megfelezik a vasúti kocsik és mozdonyok 40-50 éves átlagéletkorát, a fővonalakon autópályával versenyképes, legalább 100 km/h-s állomástól állomásig mért átlagsebességet érnének el, és országos villamosítási programot indítanának a vasútnál. A közutaknál országos kátyúmentesítést és az erre fordított kiadások megduplázását ígérik, megépítenék az M200–M8-as és M9-es gyorsforgalmi utakat, Budapesten a Galvani-hidat és a Soroksári-Duna-hidat, Szegeden pedig új Tisza-hidat. A 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést felülvizsgálnák, és csökkentenék az útdíjakat.

A lakhatási válságra a Tisza a Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Programmal válaszolna: országos szociális és piaci alapú bérlakásépítési programot indítanának, több tízezer új bérlakással, megdupláznák a lakásépítések számát, a fiataloknak legalább 50 százalékkal több kollégiumi férőhelyet biztosítanának, a nyugdíjasoknak 20 ezer új idősotthoni férőhelyet létesítenének, és állami felújítási programot indítanának a komfort nélküli ingatlanok számára.

Biztonság, közbiztonság és külpolitika

A biztonsági fejezetben a Tisza azt állítja, hogy nem küld magyar katonákat az orosz–ukrán háborúba vagy más fegyveres konfliktusba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget. A védelmi kiadásokat ugyanakkor 2035-ig a NATO által elvárt 5 százalékra emelnék.

A közbiztonságnál a cél a regisztrált bűncselekmények számának 150 ezer alá csökkentése – a dokumentum szerint ez 2021 óta 154 ezerről 233 ezerre nőtt. A program működő, szigorú, de emberközpontú drogpolitikát, rendőri béremelést és vonzó életpályát ígér – idézi az Index.

Az illegális bevándorlással szemben a párt zéró toleranciát hirdet: fenntartaná a déli határkerítést, elutasítaná az EU migrációs kvótáit és a migrációs paktumot.

A külpolitikai alfejezet egyértelművé teszi: a Tisza Kelet helyett a Nyugatot választja. Megerősítenék az EU- és NATO-elköteleződést, helyreállítanák Magyarország nemzetközi tekintélyét, megújítanák a V4-együttműködést, ugyanakkor elutasítják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A program szerint a jelenlegi kormány különutas politikája lépésről lépésre kivezeti az országot az EU-ból, miközben a magyarok 80 százaléka az Unióban akar élni. A Tisza azt ígéri: hazahozza a korrupció miatt befagyasztott 8000 milliárd forintnyi uniós forrást.

Korrupció, jogállamiság

A korrupcióellenes fejezet szerint Magyarország az EU legkorruptabb országa. A Tisza felállítaná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot vezetne be képviselők, politikai vezetők és családtagjaik vonatkozásában, csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és megszüntetné a magántőkealapok mögötti tényleges tulajdonosok anonimitását.

A Bibó István Programban a jogállam helyreállítását ígérik: helyreállítanák a hatalmi fékek és ellensúlyok rendszerét, két ciklusra korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megerősítenék az igazságszolgáltatás függetlenségét, új alkotmánytervezetet dolgoznának ki, megszüntetnék a rendeleti kormányzást, és visszaállítanák a közmédia függetlenségét. A program nyilvánosságra hozná az ügynökaktákat is.

A közigazgatásnál megszüntetnék a vármegye elnevezést és a főispáni pozíciót, leváltanák a politikai kinevezetteket, visszaadnák az önkormányzatok elvett hatásköreit, és Budapest-törvényt alkotnának a kormány és a főváros partneri együttműködéséről.

Egészségügy, oktatás, gyermekvédelem

A szociális fejezet legterjedelmesebb része az egészségügyi program. A Tisza önálló egészségügyi minisztériumot hozna létre, és évente legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítana az ágazatnak. A várólistákat 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra csökkentenék. Minden régióban szuperkórházat fejlesztenének a klinikai központokra alapozva, minden vidéki kórházat megtartanának, és 2027 végére biztosítanák, hogy a mentők 15 percen belül a helyszínre érjenek. A születéskor várható élettartamot 2035-ig legalább 80 évre emelnék – jelenleg 76,5 év, öt évvel az EU-átlag alatt.

A Tisza megtartaná a 13. és 14. havi nyugdíjat, garantálná, hogy senki ne kaphasson 120 ezer forintnál kevesebb öregségi nyugdíjat, bevezetné a nyugdíjas SZÉP-kártyát évi maximum 200 ezer forint értékben, duplájára emelné az időskorúak járadékát és 50 százalékkal az otthonápolási díjakat.

A családtámogatásnál duplájára emelnék a családi pótlékot és az anyasági támogatást, duplájára a gyest és a gyedet, minden rászorulónak évi 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnának, az apaszabadságot három hétre emelnék, és garantálnák, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a csokot. A szociális szektorban általános 25 százalékos béremelést hajtanának végre.

Az oktatásnál a Tisza nemzetstratégiai ágazattá tenné a közoktatást, önálló oktatási minisztériumot hozna létre, 18 évre emelné a tankötelezettséget, 25 százalékos béremelést hajtana végre a nevelést és oktatást segítő dolgozók körében, csökkentené a pedagógusok adminisztrációs terheit. A párt ezen túl visszaadná módszertani szabadságukat, megszüntetné az állami tankönyv-monopóliumot, és visszaállítaná az egyetemek autonómiáját a KEKVA-modell megszüntetésével.

A Brunszvik Teréz Gyermekvédelmi Programban a párt azt ígéri, hogy az elmúlt évtizedek gyermekvédelmi bűncselekményeit feltárja, a bántalmazás áldozatai pedig teljes körű kártérítését kapnak. Emellett a jelzőrendszer megerősítését, az ágazat költségvetésének 20 százalékos emelését, a dolgozók bérének azonnali 25 százalékos emelését és a gyermekotthonok 2030-ig tartó felújítását ígéri a párt.

A program szerint a Tisza 2035-ig megállítaná a népességfogyást, és célul tűzi ki, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön az ország lélekszáma – a program emlékeztet, hogy jelenleg már 9,5 millió alatt van. A Vár a hazád! programmal nyolc éven belül 200 ezer külföldön élő magyart hoznának haza.

A program külön fejezetekben foglalkozik a nők munkahelyi esélyegyenlőségével – betartatnák az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket biztosítanának –, a roma esélyegyenlőséggel, az akadálymentes Magyarországgal, a sporttal és a kultúrával.

A Hajós Alfréd Sportprogramban a tömeg- és szabadidősportra fordítanák a forrásokat. A kultúrában politikamentessé tennék az irányítást, 25 százalékos béremelést végeznének az ágazatban, és pártsemleges Nemzeti Sajtóalapot hoznának létre.

Fenntarthatóság

A Tisza 2030-ra minden településen csökkentené a levegőszennyezést, felülvizsgálná a MOHU hulladékkoncessziós szerződését, önálló hatóságot hozna létre az akkumulátoripari beruházások vizsgálatára, és 2040-ig megduplázná a megújuló energia arányát.

Az agrárfejezetben kiemelten támogatnák a családi gazdálkodókat és a fiatal gazdákat, megvédenék a magyar piacot az unión kívülről beáramló ellenőrizetlen terményektől, és felülvizsgálnák a földtörvényt. A Xantus János Állatvédelmi Program országos hatáskörű állatjóléti hatóságot, minden megyeszékhelyen minősített állatmenhelyet és országos ivartalanítási programot ígér.

A Szent István Vidékfejlesztési Programban tíz falunként évente egymilliárd forint közösségi fejlesztési keretet adnának, amelyről a helyi közösségek dönthetnének.

A program zárófejezetében a Tisza digitális államot ígér: papírmentes, mobilbarát ügyintézést, minden magyar állampolgárnak személyes mesterséges intelligencia-asszisztenst az egészségügy, az oktatás és az e-ügyintézés támogatására, teljes körű magyar nyelvi AI-modellt, átfogó kiberbiztonsági auditot minden állami intézménynél, valamint a kkv-k digitalizációjának kiemelt támogatását – olvasható.

kormányprogram

magyar péter

tisza párt

választás 2026

24 ÓRA
