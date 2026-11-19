A telefonos csalásoknak régebben is volt divatja, főleg idősebb korosztályt hívtak föl, hogy a gyermek vagy az unoka pénzre szorul és gyorsan szeretne utalni, mert nagy bajban van, esetleg külföldön van, olyan is akadt, hogy emberrablást mondtak a kagylóba, de ennek vége, ha a hívott fél pénzt utal valahová. Az első ilyen hullámban ráadásul még mód sem volt arra, hogy az adott unoka hangját utánozzák, mégis ez a típusú csalás egész iparággá vált, nehéz is volt lenyomozni, ki volt az és milyen készülékről, betárcsázósból vagy eldobhatóról indult-e a hívás.

A jelenről szólva Paréj Áron had- és biztonságtechnikai mérnök, kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Operations Group alapító ügyvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, nincsenek jó hírek, gyakorlatilag bárki számára még a telefonunk store-jából is elérhető tucatszámra olyan alkalmazás, amivel mi tudunk a saját hangunkon vietnámiul énekelni vagy bármelyik híresség hangjával lehet Petőfi-verset szavalni, így gyakorlatilag „arra is lehetőség van, hogy megtévesszünk valakit és rávegyük arra, hogy csináljon olyan tevékenységet, ami őneki lehet, hogy kárt okoz, de nekem előnyömre válik”.

„Ez a magánszférában is sajnos egyre inkább terjed, ahogy a vállalati szférában is, és nemcsak hangban, hanem már képben is. Sajnos lehet annyira valósághoz hű és valósághoz hasonlító videoanyagot is előállítani, hogy

nem egyszer fordult már elő, hogy egy videokonferenciában, hiába gondolták, hogy az adott cég ügyvezetője, gazdasági igazgatója ül, így megtévesztő választ kaptak arról, hogy egy adott tranzakció működhet-e. Ezt szakemberként is vagy nagyon nehéz vagy akár már lehetetlen megállapítani,

hogy én most ott egy valós emberrel beszélgetek-e a másik oldalon, vagy pedig egy úgynevezett deepfake-kel, ami gyakorlatilag egy meghamisított valóság” – magyarázta.

Hogy hogyan lehet a deepfake-et lebuktatni, jelszóval vagy bármi mással, arról sincs jó híre: minél inkább okos az az algoritmus ami a deepfake mögött van, annál nehezebb trükközni.

„Ha fogunk egy mesterséges intelligencia modellt, és azt mondom hogy kísérjen engem egy éven keresztül a családban, bárhol – de lehet, hogy csak valaki rátelepíti a telefonomra –, akkor lehet, hogy meg tudja tanulni a szokásaimat is, még a jelszavakat is ki lehet cselezni.

Technikailag vannak erre olyan megoldások, amivel lehet bizonyos mértékben szűrni, csak ez a deepfake technológia is olyan szinten fejlődik, hogy ennek a tempója gyorsabb, mint hogy le lehessen ezt követni” – tette világossá Paréj Áron.

Így gyakorlatilag az, hogy egyáltalán hogyan bízunk, kiben bízunk, mik azok a dolgok, amit én egyáltalán oda akarok adni egy ilyen felületnek, mik azok, amiről én hajlandó vagyok telefonon vagy egy Teams-beszélgetésben tárgyalni, nehéz kérdés, talán a személyes kézfogás lesz az utolsó szerinte, amit a deepfake hamisítani tud, „bár a Mission Impossible című film azért itt van mindannyiunk fejében”.

„Technikailag, amit ott láttunk, hogy ott maszkot húzva előadták magukat eltorzított hanggal, az a virtuális térben tökéletesen működik. Itt ezt a kockázatot kell tudatosítanunk magunkban, hogy mi az, amit bevállalunk, mi az, amit nem, akarok én-e abba ölni több százezer vagy akár több millió eurót, hogy legyen nekem technológiám arra, ami a jelenlegi deepfake-eket tudja szűrni, detektálni. Természetesen léteznek ilyen technológiák, és nem is feltétlenül kell egyébként ekkora összeget elkölteni rá, de a támadási-trükközési oldalról korlátlan idővel rendelkeznek az illetők, hogy fejlesszék azt, amivel meg szeretnének minket téveszteni” – fejtegette Paréj Áron.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.