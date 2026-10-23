Bejelentést tett a Revolut az ügyfelek pénzével kapcsolatban

A Revolut e-mailben tájékoztatta ügyfeleit az október 20-án történt szolgáltatáskimaradás következményeiről. A vállalat közlése szerint a fennakadást a Google Cloud felhőszolgáltatásának leállása okozta, amely átmenetileg a Revolut egyes funkcióit is érintette – írja az Origo.

A problémát ugyan sikerült még aznap orvosolni, és azóta működik is a szolgáltatás, a vállalat ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a leállás idején végrehajtott egyes kártyás tranzakciók feldolgozása még napokig eltarthat. A Revolut tájékoztatása szerint

azoknál, akik a szolgáltatáskimaradás idején kártyás tranzakciót hajtottak végre, előfordulhat, hogy az egyenlegük csak később frissül.

Ez a kártyás visszatérítéseket is érintheti. Nem kizárt tehát, hogy egy vásárlás vagy visszatérítés nem jelenik meg azonnal a számlatörténetben, illetve a rendelkezésre álló egyenleg sem tükrözi rögtön az adott műveletet.

A digitális pénzintézet hangsúlyozta, hogy igyekszik a függőben lévő tranzakciókat a lehető leggyorsabban feldolgozni, de a rendeződés néhány napot is igénybe vehet. Külön kiemelték, hogy a kimaradás nem veszélyeztette az ügyfelek pénzét vagy személyes adatait.

Közölték továbbá, hogy a felhasználók pénze és adatai a szolgáltatáskimaradás teljes időtartama alatt biztonságban voltak.

A vállalat elnézést kért a kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, hogy a történtek után is kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás megbízhatóságára.