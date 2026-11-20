A 2025-ben vb-ezüstérmes vívó régen állt dobogón egyéniben és a csapattal is, ezért is volt fontos a mostani két győzelem Svájcban, a múlt héten. Siklósi Gergely az InfoRádióban kitért az edzőváltására és a szakági vezetőedző cseréjének jelentőségére is.

„Két éve dolgozom Zsivoczky-Farkas Györgyi fizikai edzővel, és fél éve Imre Gézával, új edzőmmel. A közös munkának most érett be a gyümölcse. A nagy siker annak köszönhető, hogy egy sokkal jobb Siklósi Gergőt kapott vissza a vívó világ” – jellemezte a közelmúltat az olimpiai bajnok.

Egyetlen héten két aranyérmet nyert, a legtöbb asszót vívta, mégsem fáradt el az egyéni és a csapat versenyekben.

„Három napot vívtam végig magas szinten, hiszen a selejtezőből indultam. Senki sem tudott volna több asszót teljesíteni: végigvívtam a csoportmérkőzéseket, a selejtezőt, a főtáblát és az összes csapat asszót. Összesen 144 percet vívtam, büszke vagyok a teljesítményemre, és a végén sem fáradtam el. Ez volt a legtaktikusabb, legfegyelmezettebb, legprofibb és legnagyobb győzelmet jelentő világkupám” – értékelt.

Vissza a TOP3-ba

Dancsházy-Nagy Tamás 10 éves munkája után köszönt el a válogatott csapattól. Andrásfi Tibor személyében új vezetőedző érkezett októberben, akivel az elmúlt egy-másfél hónapban készültek a versenyekre. Az új lendület segített a megújuláshoz Siklósi Gergely szerint.

„A casablancai első világkupán már ötödikek lettünk, ami előremutatónak számított, és most Bernben 44-41-re vezetett a kínai csapat a negyeddöntőben, de meg tudtam fordítani az állást, ami lendületet adott a csapatnak, és utána mi irányítottuk az asszókat” – emlékezett vissza a világbajnok.

A sikerrel a felzárkózott az együttes a hetedik helyre a világranglistán. Az olimpiai kvalifikáció csak tavasszal kezdődik.

„Természetesen a csapatkvalifikáció a cél, hiszen egyéniben csak egy magyar vívhatna párbajtőrben az olimpián, csapattal pedig három egyéni indulónk lenne. A hetedik hely ehhez még nem elegendő. Vissza szeretnénk térni a világ legjobb három csapata közé. Fenn akarjuk tartani a jó teljesítményt a világkupa szezon végéig, utána pedig a június és júliusban rendezett Európa- és világbajnokság lesz a legfontosabb verseny a kvalifikáció szempontjából” – fogadkozott Siklósi Gergely.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.