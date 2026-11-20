Rekordáron, több mint 190 millió dollárért kelt el Vincent Van Gogh Virágzó gesztenyefák (Châtaigniers en fleurs) című festménye a Sotheby's szerdai árverésén New Yorkban.

Az 1890-ben készült, és először árverésre bocsátott alkotás árát előzetesen 180 millió dollárra becsülték, de végül 190,4 millió dollárnál (azaz körülbelül 64 milliárd forintnál) fejeződött be a szerdán este három perc alatt lezajlott licitharc.

Az aukciósház közleménye szerint ez a legnagyobb összeg, amelyet Van Gogh egy alkotásáért valaha árverésen kifizettek, és a Sotheby's árveréseinek történetében egyúttal a holland mester műve lett a második legdrágább alkotás Gustav Klimt tavaly 236,4 millió dollárért eladott Elisabeth Lederer portréja című festménye után.

Van Gogh élete utolsó két hónapjában festette a virágzó gesztenyefákat ábrázoló tájképet, miután elbocsátották a Saint Remy elmegyógyintézetből, ahol egy évet töltött.

A Sotheby’s alig néhány órával az árverés kezdete előtt jelentette be, hogy megállapodás született a mű egykori zsidó tulajdonosának, Samuel Fischernek az örökösei és az argentin Blaquier-Arrieta család között, akik 1975-ben gazdagították mesés gyűjteményüket az olajfestménnyel, és most eladásra kínálták. A Fischer-örökösök ugyanis az árverés előtt néhány nappal jelentették be, hogy ellenzik a kép eladását, arra hivatkozva, hogy a család a náci rezsim alatt elszenvedett üldöztetés miatt vált meg tőle.

A Fischerék a megállapodást követően kiadott közleményükben hálájukat fejezték ki „a Sotheby’s-szel és a Blaquier-Arrieta családdal folytatott, bizalomra épülő és tisztességes tárgyalásokért és együttműködésért”, amely lehetővé tette, hogy elismerjék a Fischer-család náci korszak alatti szenvedéseit, és Samuel Fischer unokája, Gisela Berman Fischer áldozatos küzdelmét, amelyet a család egykori műgyűjteményének visszaszerzéséért folytatott.