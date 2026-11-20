Javítási munkálatok miatt szombaton 8 órától vasárnap éjfélig a 4-6-os villamosok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusz jár majd – közölte csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlekedési vállalat közölte: a Petőfi híd Pest felőli oldalán javítják a dilatációs szerkezetet a megjelölt időszakban.

Szombaton és vasárnap nappali üzemidőben pótlóbusz közlekedik 4-es jelzéssel Újbuda-központ és a Corvin-negyed között, szombatról vasárnapra virradó éjjel 4-6-os jelzéssel pótlóbusz jár majd a Móricz Zsigmond körtér és a Corvin-negyed között, Újbuda-központ érintésével.

A BKK Újbuda-központ környékéről a 4-es metró és a 47-es villamos, a Móricz Zsigmond körtér környékéről a 4-es metró, a 47-es és a 49-es villamos, illetve a 7-es autóbusz, a Budafoki út térségéből a 107-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánlja. A Kálvin tértől Dél-Buda felé a 4-es metrót érdemes igénybe venni – hívta fel a figyelmet a társaság.