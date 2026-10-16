ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
322.85
bux:
144771.59
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mesterséges intelligenciát használó nő szemüvegben / Woman using artificial intelligence technology on laptop with glasses reflection.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

Ninja lenne a gyerek? Egy nem temus megoldás után kell nézni

Infostart / MTI

Súlyos sérülési és beakadási kockázat miatt visszahívták az online, a Temu felületén árult Ninja gyermekjelmezt az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely megjelent a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

A bejelentő tagállam jelezte, hogy az érintett termék Magyarországon is elérhető.

Rámutattak, a visszahívás oka, hogy a jelmezhez tartozó, alkarra és vádlihoz rögzíthető piros köthető szalagok hossza jelentősen meghaladja a biztonsági szabványokban megengedett méretet. A túl hosszú szabad zsinórvégek miatt fennáll a botlás veszélye, és a szalagok mozgó szerkezetekbe (például játszótéri eszközök, mozgólépcső) beakadva súlyos balesetet okozhatnak a gyermeknek.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben megvásárolták a Ninja Samourai Costume Set (gyermek ninja jelmezszett) elnevezésű, 57352290894 modellszámmal, 68394238702 vonalkóddal rendelkező, kizárólag a Temun értékesített jelmezt, azonnal vegyék el a gyermekektől és a balesetveszélyes szalagokat távolítsák el a ruháról vagy ne használják tovább a terméket.

A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a kockázatokról - ismertette közleményében az NKFH.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Ninja lenne a gyerek? Egy nem temus megoldás után kell nézni

fogyasztóvédelem

jelmez

temu

nkfh

ninja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is
Uniós versenyképesség, energiapiaci helyzet, migráció és költségvetés az aktuális témák a kétnapos uniós csúcson Brüsszelben. Az első napon már túl vagyunk, mi várható a folytatásban? Ezt kérdezte az InfoRádió Gálik Zoltántól, a Corvinus Egyetem docensétől.
 

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát a magyar állam – állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Pedagógusok Szakszervezete a munkabeszüntetés feltételeinek újraszabályozását várja az ítélet nyomán. Totyik Tamás elnök szerint a sztrájk idején biztosítandó szolgáltatásokról a munkáltatóknak és az érdekképviseleteknek kellene megállapodniuk.
VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fővárosi járműveken jelenik meg a figyelmeztető sárga jelzés

Újabb fővárosi járműveken jelenik meg a figyelmeztető sárga jelzés

Tovább bővült a fővárosi holttérfigyelő kampány, így a buszok és trolibuszok után már a Budapesti Közművek (BKM) nagyméretű munkagépein is megjelentek az egyedi, figyelemfelhívó matricák. A kezdeményezés célja a balesetek megelőzése azáltal, hogy felhívja a közlekedők figyelmét a nagyobb járművek körüli beláthatatlan területek veszélyeire - közölte a BKK.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat

Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat

Már olyan kifinomultak az online csalások, hogy akárkit át tudnak verni a kiberbűnözők, ha rossz pillanatában kapják el. Hamis illúzió, hogy ha valaki elég gyanakvó, nem lehet áldozat.

BBC
Business Sport Travel Science
Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

A teacher was also killed in the attack at the Silver Rail Elementary School in the city of Bend, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 09:04
Friss adatok a fizetésekről – Sokkal alacsonyabb a mediánbér az átlagbérnél
2026. október 16. 06:00
Szakértő: hiába a sok napelem, az áram ára és az ellátásbiztonság továbbra is kérdés
×
×