Ninja lenne a gyerek? Egy nem temus megoldás után kell nézni

A bejelentő tagállam jelezte, hogy az érintett termék Magyarországon is elérhető.

Rámutattak, a visszahívás oka, hogy a jelmezhez tartozó, alkarra és vádlihoz rögzíthető piros köthető szalagok hossza jelentősen meghaladja a biztonsági szabványokban megengedett méretet. A túl hosszú szabad zsinórvégek miatt fennáll a botlás veszélye, és a szalagok mozgó szerkezetekbe (például játszótéri eszközök, mozgólépcső) beakadva súlyos balesetet okozhatnak a gyermeknek.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben megvásárolták a Ninja Samourai Costume Set (gyermek ninja jelmezszett) elnevezésű, 57352290894 modellszámmal, 68394238702 vonalkóddal rendelkező, kizárólag a Temun értékesített jelmezt, azonnal vegyék el a gyermekektől és a balesetveszélyes szalagokat távolítsák el a ruháról vagy ne használják tovább a terméket.

A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a kockázatokról - ismertette közleményében az NKFH.