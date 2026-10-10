Meglepő felmérés: kiderült, mennyi vállalkozó váltana az új kata szerinti adózásra

A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata (kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója) szerinti adózást választaná, az érintettek kétharmada a végleges szabályokra vár a döntéshez – derül ki a Billingo online számlázó kutatásából.

A felmérésben részt vevők 64,0 százaléka átalányadózó, 30,8 százaléka jelenleg is katás, 5,2 százaléka vállalkozói szja (személyi jövedelemadó) szerint adózó egyéni vállalkozó. Az átalányadózók számlázási szokásai szinte pontosan megegyeznek a régi kata szerint adózókéval: 56,9 százalékuk csak cégeknek, 37,6 százalékuk cégeknek és magánszemélyeknek is számláz, és csak 5,4 százalékuk kizárólag magánszemélyeknek. Ők lehetnek az új kata legfontosabb célcsoportja a Billingo szerint.

A válaszadók fele nyitott a váltásra, az átalányadózók számára a céges számlázás lehetősége, míg a jelenlegi katások körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv.

A kutatás szerint a 2027-től bővülő kata megosztja a jelenlegi katás vállalkozókat: közel fele túl magasnak tartja az eddigi 50 ezer forint helyett az új 75 ezer forintos összeget, több mint harmada megfelelőnek, mintegy ötöde pedig az előnyökért cserébe magasabb adóterhet is vállalna. Az átalányadózóknál a megítélés kedvezőbb: közel kétharmaduk megfelelőnek tartja, és 22,4 százalékuk viszont túl magasnak. A teljes mintában az új kata tervezett összegét túl magasnak ítélők aránya 30,4 százalék a felmérés szerint.

Azok a válaszadók, akik magasabb összegű adót is hajlandóak fizetni, elsősorban a jobb ellátást értékelik: háromnegyedük a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartja fontosnak, szemben a teljes minta 48,4 százalékával.

A válaszadók csaknem fele (49,5 százalék) biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új katát választaná, a megkérdezettek 28,2 százaléka pedig még nem döntött.

A jelenlegi katások 54,9 százaléka, míg az átalányadózók 46,1 százaléka választaná biztosan vagy valószínűleg az új katát.

A válaszadók a céges számlázás lehetőségét (65,7 százalék) és az egyszerű, fix adót (63,6 százalék) tartják a legvonzóbbnak, ezt követi a magasabb táppénz és nyugdíj (48,4 százalék), a 22 millió forintos éves összeghatár (33,2 százalék) és a mellékállásban is választható kata (28,6 százalék). Az átalányadózók 74,9 százaléka, a csak cégeknek számlázó átalányadózók 80,4 százaléka a céges számlázást tartja fontosnak. A jelenlegi katásoknál a magasabb ellátás (55,6 százalék) a legfontosabb érv – ismertették.

A válaszadók kétharmada a végleges szabályokra vár a döntés előtt, 45,1 százalékuk összehasonlítást kér a jelenlegi adózásával, míg 41 százalék venne igénybe kalkulátort a saját számaival, 17,1 százalék könyvelőhöz fordulna tanácsadásért. Az átalányadózók 56,9 százaléka összehasonlítást, 46,8 százaléka kalkulátort tartana hasznosnak a kutatás szerint.

Az online, nem reprezentatív kutatást a cég saját ügyfelei körében készítette, mintegy 4500-an vettek részt benne.

A javaslat ismertetése a kormany.hu-n közzétett tervezeten és a sajtóban megjelent összefoglalókon alapul. A kata 2027-es bővítésének tervezetéről társadalmi egyeztetés indult, így a részletek még változhatnak – írták.