Milliárdosok, katások, sportolók: Magyar Péter három nagy adóváltozást jelentett be

Magyar Péter három fontos témáról adott tájékoztatást a Facebook-oldalán: a kormány döntött

a milliárdosok vagyonadójának részleteiről,

a kata-adózás kibővítéséről és

a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről.

Ezeket a javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják, így bárki elmondhatja róluk a véleményét.

Tájékoztatása szerint

2027. január 1-től a kormány bevezeti a milliárdosok vagyonadóját.

A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke

az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1 százaléka lesz.

A szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5 százalék adót kell majd fizetni.

Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, „így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve: fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból.

Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkot a kormány, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén, a kettős adóztatás elkerülését pedig nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartják szem előtt.

Az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból. A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kell majd fizetni.

Első alkalommal az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani. Akinek egymilliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója, „minden ezzel ellentétes híresztelés, álhír” – jegyezte meg.

„Sok tehetős, hirtelen milliárdossá vált honfitársunk próbált lobbizni a vagyonadó ellen. Volt, aki még szakmainak álcázott, fizetett cikkeket is megjelentetett a sajtóban. Hiába. Javaslom, hogy a pénz felesleges elköltése helyett inkább becsületesen fizessék be az adót” – jegyezte meg a miniszterelnök.

Új kata

Magyar Péter ezután közölte, hogy a kormány korábbi ígérete szerint érdemi változások jönnek a kata adózás terén is, hogy még többen vehessék igénybe ezt a rendkívül kedvező adózási formát. A kormány várakozásai szerint jóval több mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás – monda.

Mint fogalmazott, visszaadják a kata lehetőségét azoknak is, akiket az elmúlt években az előző kormány kizárt ebből a körből.

Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak.

És újra elérhetővé teszi a kormány, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak.

Ezzel együtt kijavítják a régi kata egyik „legsúlyosabb hibáját is: aki éveken, vagy akár évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik és fizeti az adóját, azt nem hagyhatjuk magára akkor, amikor megbetegszik, gyermeke születik, vagy éppen nyugdíjba vonul. Aki adót fizet Magyarországon, annak valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia” – fogalmazott Magyar Péter. Ezért a kormány felemeli azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. A cél egyszerű: a kata maradjon kedvező és könnyen használható adózási forma, de közben biztosítson valódi szociális biztonságot is.

Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója százezer forint lesz.

Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítanak: 2027-ben havi 75 ezer forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra.

A mellékállásúak havi 50 ezer forintot fizetnek majd a javaslat alapján.

A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitják. Az ilyen bevétel után 15 százalékos adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.

Az éves bevételi határt is megemeli a kormány 18 millió forintról 22 millió forintra,

ezzel jelentős bevételnövekedési lehetőséget adva a katás adózóknak.

„Az új kata könnyebbséget fog jelenteni rengeteg magyar kisvállalkozónak. Szélesebb kör számára lesz elérhető. Újra lehet vele cégeknek számlázni, és végre a társadalombiztosítási védelem és a nyugdíj is jár majd a munka és az adófizetés mellé. A fenti két döntésünkből is látszik, hogy az adózásban számos igazságtalanságot és indokolatlan kivételt örököltünk. Ezeket lépésről lépésre tesszük rendbe. Van közöttük olyan is, amely költségvetési szempontból apróságnak tűnhet. Az igazságosság szempontjából mégis fontos” – fogalmazott a kormányfő.

„Kis változás, ami fontos elvet fejez ki”

Magyar Péter ezután példaként az ekhót, azaz az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást említette, amit újságírók, művészek, előadók, sportolók és más szakmák képviselői vehetik igénybe, miközben azonban az általános értékhatár 60 millió forint, a hivatásos sportolóknál ezt az elmúlt években egészen 500 millió forintig emelték. Ennek 2027-től vége – szögezte le.

„Szeretjük a magyar sportot, és azért dolgozunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk és sportolónk legyen. De ehhez nincs szükség arra, hogy egy havi 10-20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhós. Ezért

a jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint mindenki másra”

– mondta, jelezve: az érintettek évi 60 millió forintig tudnak majd ekho szerint adózni.

„Ez önmagában talán kis változásnak tűnhet, de számunkra fontos elvet fejez ki. Felszámoljuk azokat az indokolatlan kivételeket, amelyeket az elmúlt években beépítettek az adórendszerbe. Ugyanaz a mérce, ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Ezekből a döntéseinkből is látszik, milyen adórendszert építünk: egyszerűbb szabályokkal, tisztességes közteherviseléssel és kevesebb kivétellel. Segítjük a dolgozó és vállalkozó embereket. Valódi biztonságot adunk azoknak, akik befizetik a közterheiket. A kiemelkedően vagyonos emberektől pedig szolidaritást kérünk. És ahol indokolatlan kivételeket találunk, ott ugyanazt a mércét tesszük érvényessé mindenkire” – összegezte Magyar Péter.

A miniszterelnök a videó végén jelezte, hogy a kormány szerdán ismét ülésezik.