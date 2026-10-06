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Adózás és áremelkedés.
Nyitókép: Getty Images / Nora Carol Photography

Máris elindult a társadalmi egyeztetés a kata és a vagyonadó Magyar Péter által bejelentett új szabályairól

Infostart / MTI
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Megnyílt a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvényjavaslat társadalmi egyeztetése, amely újrafogalmazza a legkisebb vállalkozók közteherviselésére vonatkozó szabályokat; az egyeztetés határideje október 14. – olvasható a kormany.hu oldalon közzétett dokumentumban.

A javaslat szerint a tételes adózást 2027. január 1-jétől a főfoglalkozású egyéni vállalkozók mellett a nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók is választhatják.

Így például a nyugdíjasok és a diákok újra lehetnek adóalanyok. Újra megnyílik annak lehetősége, hogy az adózási módot választók kifizetők részére is bocsáthassanak ki számlát. Továbbra sem lehet azonban az adózási módot munkaviszony kiváltására használni, ezt szankció jellegű szabályok akadályozzák meg a tervezet szerint.

Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése is. Eszerint az egymilliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az egymilliárd forint feletti vagyonrész egy százalékát, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5 százalékát kell megfizetniük – olvasható a kormany.hu oldalon megjelent közleményben.

Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027 augusztus végén lesz esedékes a 2026. december 31-ei állapot alapján.

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Kezdőlap    Belföld    Máris elindult a társadalmi egyeztetés a kata és a vagyonadó Magyar Péter által bejelentett új szabályairól

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