ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.67
usd:
327.74
bux:
142701.83
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a rendkívüli Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. március 10-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hernádi Zsolt: feszült a helyzet, például az olajtankerek bérleti díjai egy nap alatt a háromszorosukra emelkedtek

Infostart

Habár a döntéshozók ismerik a Hormuzi-szorosnál zajló események veszélyeit és hosszú távú kockázatait, a felkészülést és a beruházásokat mégis halogatják – egyebek mellett ennek kritikus voltára hívta fel a figyelmet a Mol elnök-vezérigazgatója a Portfolio a Budapest Economic Forumán tartott előadásában.

Hernádi Zsolt a Hormuzi-szorossal kapcsolatosan felsorolta: ezen a szűk tengeri folyosón halad át a globális tengeri nyersolajkereskedelem közel 30 százaléka, az olajtermék-kereskedelem több mint 20 százaléka, a dízel 10 százaléka, a kerozin 23 százaléka, valamint az LNG-kereskedelem 20 százaléka. Itt találhatóak a legnagyobb OPEC-termelők, amelyek együttesen napi 25 millió hordó olajat állítanak elő, ami a világtermelés mintegy negyede. Az energiapiaci alapszabály szerint 1 százalékos termeléskiesés 10 százalékos áremelkedést von maga után. Az adatok ismertek, mégis mintha a döntéshozók nem foglalkoznának eleget a felkészüléssel és a beruházásokkal, holott az ezek helyett fogyasztásra költött forrásoknak súlyos ára van a globális energiapiacon.

„A válságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a megelőző lépések hiánya később többszörös költségként jelentkezik. Ha nem építjük be az ellátás biztonságának árát a mindennapi működésbe, a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát” – hangsúlyozta a Mol elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a nagy infrastruktúra-fejlesztéseket mindig a krízisek kényszerítették ki itthon is.

  • Adria-vezeték: az első olajválság után épült meg.
  • hazai stratégiai gáztároló: a 2006-os ukrán gázválságot követően valósult meg.
  • magyar-szlovák gázvezeték-összekötő: a 2009-es második ukrán gázválság után épült meg.

Ezeknél a projekteknél a tervezéstől a megvalósításig minimálisan öt évre van szükség Hernádi Zsolt szerint, az időhorizontokat nem lehet átugrani.

Úgy látja, hogy Szaúd-Arábiában sem az alternatív útvonalak kiépítésén van a hangsúly, sok forrást másra – például labdarúgók vásárlására – fordítottak. Hasonló helyzet áll fenn Kurdisztánban is, ahol a világ egyik legnagyobb szárazföldi gázmezője található – amelyben a Mol 10 százalékos részesedéssel bír –, ám a gázt vezeték hiányában nem lehet kijuttatni a piacra.

A piacot elemezve elmondta: Közép-Európa strukturálisan dízelimportra szorul, a régióban egyedül Szlovákia rendelkezik exporttöbblettel. A feszült piaci helyzetben a Brent kőolaj ára tartósan 120 dollár felett mozog, rendkívül magas, napi 10-15 dolláros kilengésekkel. A fizikai és a papíralapú (határidős) Brent ára jelentősen elvált egymástól:

a fizikai piacon az azonnali szállításért akár 50 dolláros prémiumot is hajlandóak fizetni a vevők, miközben a tankerek bérleti díjai egyetlen nap alatt a háromszorosukra emelkedtek.

Azzal kapcsolatban, hogy a környező országok adócsökkentésekkel igyekeznek mérsékelni a lakossági üzemanyag-árakat, kijelentette: az árszabályozási kísértésnek ellen kell állni, mert a piac működésének fenntartása mindennél fontosabb. Nem szabad a fogyasztás növekedését ösztönözni olyan időszakban, amikor a kínálat szűkössége miatt éppen a takarékosságra kellene törekedni.

Az ország gázimport-kapacitása mára meghaladja az évi 40 milliárd köbmétert, ami az Európai Unió egyik legmagasabb szintű ellátásbiztonságát jelenti a mintegy 8 milliárd köbméteres éves hazai fogyasztás mellett.

A Mollal kapcsolatban egyebek mellett elmondta: a 2014-es krími válság óta a vállalat 170 millió dollárt fektetett be abba, hogy a százhalombattai és a pozsonyi finomítót déli irányból (az Adria-vezetéken keresztül) is el tudja látni kőolajjal. Jelenleg egy 60 milliárd forintos termékvezeték épül Pozsony és Százhalombatta között, amely kölcsönös ellátásbiztonsági tartalékot képez üzemzavarok esetére. Emellett a társaság további 500 millió dollárt irányzott elő arra a technológiai átállásra, amely az orosz kőolajról való teljes leváláshoz szükséges.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Hernádi Zsolt: feszült a helyzet, például az olajtankerek bérleti díjai egy nap alatt a háromszorosukra emelkedtek

mol

hernádi zsolt

beruházás

fogyasztás

energiapiac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását

Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását
A Duna rendkívül alacsony vízszintje ellenére, a még épülő fenékküszöbnek köszönhetően, nem fenyegeti leállás a Paksi Atomerőművet. A visszaduzzasztásnak köszönhetően fél méterrel magasabb a vízszint, mint amennyit a jelenlegi vízhozam biztosíthatna. A helyzetről és a kilátásokról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
Kármán András szerint kifulladt a korábban sikeres magyar gazdasági modell

Kármán András szerint kifulladt a korábban sikeres magyar gazdasági modell

A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt – hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián.
 

Csányi Péter: az euróbevezetés szükséges az ország hosszú távú felzárkózásához

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt

Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt

Egy erős és sikeres gazdaság legfontosabb pillére a mély tőkepiac és az erős tőzsde, a magyar gazdaság dinamizálásához pedig kulcsfontosságú lenne a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése – mutatott rá Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó

Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó

Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több görögdinnye is megtermett.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

Experts and lawyers called the apparent recovery unprecedented, noting she is believed to be the only known person to survive a lethal injection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 11:16
Csányi Péter: az euróbevezetés szükséges, de nem elégséges az ország hosszú távú felzárkózásához
2026. október 7. 11:05
Kármán András szerint kifulladt a korábban sikeres magyar gazdasági modell
×
×