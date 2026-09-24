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Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Neubauer Ágnes: az árrésstop már a vásárlók igényeinek is gátat szab

Infostart / InfoRádió

Az árrésstop azonnali kivezetését sürgetik a magyar élelmiszer-előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek. Indoklásuk szerint a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek, így semmi sem indokolja az intézkedés fenntartását.

A előző kormány 18 hónapja vezette be az árrésstopot, amely az érintett termékek körében a kereskedők számára jellemzően legfeljebb 10 százalékos árrést engedélyezett.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség azóta szorgalmazza az intézkedés megszüntetését.

„Ezt most már nemcsak a kereskedők látják így, láthatjuk a rengeteg kisbolt bezárását, látjuk a választék beszűkülését, az üzletek eldiszkontosodását, tehát ez egy nagyon rossz piaci jelenség. Indokainkat már tényleg rég felsoroltuk a döntéshozóknak, most érezzük azt az elmúlt néhány hónapban, hogy szakmailag az agrártárca, a pénzügyi tárca, a Pénzügyminisztérium és a gazdasági tárca is egyértelműen a kivezetés mellett érvel, most már csak a politikai szándék hiányzik hozzá” – foglalta össze álláspontját az InfoRádióban Neubauer Katalin, a szervezet főtitkára.

Szerinte a tiszta piaci árverseny mutatja meg a legjobb árakat.

„Mi, kereskedők mindenféle eszközzel, akciós politikával, különböző aktivitásokkal, legjobb árakkal próbáljuk a vásárlókat magunkhoz csábítani, ehhez természetesen a kereskedelmi színvonal is hozzátartozik: a különböző választék, a különböző szolgáltatások is. Ennek nagyon komoly gátja a jelenlegi szabályozás, illetve az elődje is mint a kötelező akció vagy a hatóság jár” – utalt az előző kormány által bevezetett átmeneti intézkedésekre az infláció letörése érdekében.

„De most már ilyenekről nem tudunk beszélni, mert az infláció az élelmiszerek tekintetében fél éve csökken, augusztusban már 4,8 százalékkal voltak alacsonyabbak az élelmiszerárak, mint egy évvel korábban. Tehát ennek a szabályozásnak szakmailag már nincs itt keresnivalója, és most már azt érezzük, hogy számos olyan dologban gátja a fejlődésnek, amit viszont a vásárlók igényelnének.”

Az árrésstop azonnali kivezetését a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, a Magyar Ásványvíz Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, a Magyar Édességgyártók Szövetsége, a Magyar Húsiparosok Szövetsége, a Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetség, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is kéri a kormánytól.

A gazdasági tárcát is kereste az ügyben az InfoRádió.

A cikk Várkonyi Gyula összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Neubauer Ágnes: az árrésstop már a vásárlók igényeinek is gátat szab

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