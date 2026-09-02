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Nyitókép: Unsplash

Robinson Tours-ügy: a károsultak a sokszorosát kérik annak, amit fedez a biztosító

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kétszázhatvannál is több, összesen több mint hétszázhúsz utast érintő kárigény érkezett be eddig a csődbe ment bolgár Robinson Tours ügyében a biztosítótársaság szerint. A kárigényük pedig több mint az ötszöröse annak, amekkora a kártalanításra szánt keret.

Mint arról az Infostart is beszámolt, augusztus elején csődbe ment a bolgár székhelyű Robinson Tours utazási iroda, és számos ügyfél ragadt emiatt külföldön. Őket busszal kellett hazaszállítani. A cég hivatalos bejelentést tett Budapest Főváros Kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából.

A turizmus.com egy hónappal később megkereste az utazási iroda biztosítóját, az Axiom Insurance Company JSC-t, hogy tájékoztatást kérjen az érintett utasok által benyújtott kártérítési igények számáról, összegéről és a várható kifizetésekről. Válaszában a biztosító leszögezte: mind a mai napig nem kapott hivatalos megerősítést arról, hogy a Robinson Tours EOOD-val szemben hivatalos csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárás indult volna.

Éppen ezért a biztosító a Robinson Tours jelenlegi helyzetére és a szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítésének bejelentett elmaradására hivatkozik, nem pedig jogilag megállapított tényként kezeli a csődöt.

A vállalat azt is kiemelte, hogy a kárigények nyilvántartásba vétele, összesítése és értékelése továbbra is folyamatban van. Az augusztus 31-i, legfrissebb adatok alapján a biztosítás teljes összege 125 000 bolgár leva (körülbelül 64 ezer euró), ami közös keret, tehát ebből ebből fizethető ki az összes olyan kárigény, amelyet végül biztosítási fedezet alá tartozónak ismernek el.

„2026. augusztus 31-ig az Axiom Insurance 264 különálló, a Robinson Tours EOOD-dal kapcsolatos kárigényt vett nyilvántartásba. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ezek az igények legalább 726 embert érintenek, de a tényleges szám ennél magasabb is lehet, mivel több beadvány még nem tartalmaz teljes körű adatokat valamennyi utasról” – írta válaszában az Axiom Insurance Company.

A jelenleg számszerűsíthető kárigények teljes összege 330 532,79 euró, ami több mint ötszöröse a rendelkezésre álló biztosítási keretnek.

A biztosító ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az összeg a károsultak által megjelölt, illetve az eddig benyújtott dokumentumok alapján meghatározható összegeket tartalmazza, a teljes összeg a továbbiakban még módosulhat. Az egyes követeléseket továbbra is ellenőrzik, kiszűrik a duplikációkat, és figyelembe veszik az esetleges más forrásból kapott visszatérítéseket is.

Azt, hogy mekkora kártérítésre számíthatnak végül az utasok, egyelőre nem lehet meghatározni. Ha a végül biztosítási fedezet alá tartozónak elismert kárigények teljes összege meghaladja a rendelkezésre álló összesített limitet, a biztosítási összeget a vonatkozó bolgár jogszabályoknak megfelelően arányosan osztják fel.

Salamon András utazási szakjogász az ügy kapcsán elmondta a portálnak, véleménye szerint

az utasok csak a bolgár állam elleni perben tudják érvényesíteni a követelésük és a biztosító által kifizetésre kerülő összegek közötti különbözetet.

Jó hír ugyanakkor, hogy a bolgár bíróságok is kötelesek az Európai Bíróság ítéleteit figyelembe venni és alkalmazni. Korábban több ítélet is született, amikor a bíróság valamelyik tagállamot (például Magyarországot) marasztalta el, mert nem megfelelően ültette át a vagyoni biztosítékról szóló irányelvet a nemzeti (ebben az esetben a bolgár) jogba.

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