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Nyitókép: gremlin/Getty Images

Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol

Infostart / InfoRádió

Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Fordulatra utaló jelek vannak az üzemanyagpiacon: miközben Európa jelentős részén még komoly drágulás látszik, Magyarország kedvezőbb helyzetben van, a dízelnél már meg is érkezett az első látható árcsökkenés.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az InfoRádióban a bruttó 6 forintos árcsökkenést kommentálva elmondta, ha túlzás is jelenetős árcsökkenésről beszélni, mindenképpen örülni kell, hogy ebben a nemzetközi helyzetben, és főleg az európai termékjegyzési árakat tekintve is viszonylag stabil a dízelár az utóbbi időszakban Magyarországon, sőt már volt lehetőség árcsökkenésre is a nagykereskedők részéről. Az áremelkedés mindenesetre megállt, és csökkenésre is esély van jelenleg, de ezt jelentős mértékben befolyásolják az aktuális nemzetközi piaci történések.

Szerinte mindenképpen bizakodásra ad okot az, hogy a hazai ellátás, amely alapvetően a hazai finomítóra és természetesen az importmennyiségekre támaszkodik, kedvező változásokat indukál. A legutolsó hírek szerint szeptember közepén, második felében újból teljes kapacitással működhet majd a hazai finomító, amely műszaki probléma miatt több mint egy évig állt, így a finomítói kapacitásnak csak a 60 százaléka volt kihasználható. Ha itt minden rendben lesz, az a dízelárakra kedvezően hathat, és csökken az importfüggés.

Ám ez utóbbi kérdést ketté kell választani:

  1. az orosz kőolaj biztosan érkezik a Barátság vezetéken az év végéig, ami jelenleg kedvező helyzet
  2. más dolog, hogy az érkező mennyiségek hogyan árazódhatnak majd, hiszen úgy a kőolaj, mint az európai termékjegyzés árak nagymértékben függnek attól, hogy éppen a Hormuzi-szorosban milyen események történnek.

„Nem véletlen, hogy a kialakuló újabb konfliktus már látszódik a kőolaj jegyzésárában, hiszen ma reggel újból 90 dollár fölött volt az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzésára, ami semmiképpen sem kedvező. Volt azért abban remény a piacokon, hogy lassan-lassan azért valamilyen megoldást találnak ebben a kérdésben, és újból működőképesebbé válik a Hormuzi-szoros, ami a világ kőolajtermék- és cseppfolyósföldgáz-ellátása szempontjából kulcsfontosságú” – hangsúlyozta Grád Ottó.

Rámutatott:

  • alig van ország, amelyet nem érint most az áremelkedés – Ciprus volt az egyik –, és
  • e kérdés vizsgálatakor mindig érdemes azt is nézni, hogy alakulnak a (jövedéki) adózási feltételek, az áfa átmeneti alakulása, amelyek területén mindig jön később visszarendeződés,
  • arról nem is beszélve, hogy azon tagállamoknál, amelyek még mindig nemzeti fizetőeszközt alkalmaznak, még mindig nagy a kitettség az árfolyam-ingadozásnak is.

„Ilyen szempontból Magyarország is speciális helyzetben van, hiszen az utóbbi időszakban az erős forint azért az euróban kifejezett árakat magasabbá tette, és az a némi gyengülés, ami a forint árfolyamában tapasztalható volt mind a dollárral, mind az euróval szemben az elmúlt időszakban, azért ezeket a pozíciókat is tudja módosítani" – hangsúlyozta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

A cikk Ignáth Márk interjúja alapján készült.

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Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol

Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol
Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
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