Teljesen meghátrált a Hamász

Röviddel korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett Béketanács megállapodásra jutott a gázai övezet teljes leszereléséről.

A terv részleteit a következő hetekben még ki kell dolgozni - közölték források. Pontosabb ütemterv csak akkor lehetséges, ha minden fázis kapcsán egyezség születik.

Donald Trump a Truth Social platformján azt írta, hogy a leszerelés szakaszosan valósul majd meg. Amint az befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán.

Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy

a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből.

Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről. A terv azt is előírja, hogy egy palesztin technokratákból álló bizottság (NCAG) vegye át a napi kormányzást a Gázai övezet háborúból való kilépésének átmeneti szakaszában. Ez már részben meg is történt, miután július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja a Gázai övezetet polgári igazgatását az új, technokratákból álló bizottságnak.