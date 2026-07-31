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Egy palesztin férfi és kislány sarat használ kötõanyagként falazáshoz a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti háborúban lerombolt lakóházak egyikében a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2026. január 18-án, a Hamász és Izrael közötti tûzszünet alatt.
Nyitókép: Haiszam Imad

Teljesen meghátrált a Hamász

Infostart / MTI

A Hamász palesztin militáns csoport beleegyezett a Gázai övezet lefegyverzésébe és demilitarizációjának támogatásába - közölte több, az ügyhöz közel álló amerikai és Hamász forrás.

Röviddel korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett Béketanács megállapodásra jutott a gázai övezet teljes leszereléséről.

A terv részleteit a következő hetekben még ki kell dolgozni - közölték források. Pontosabb ütemterv csak akkor lehetséges, ha minden fázis kapcsán egyezség születik.

Donald Trump a Truth Social platformján azt írta, hogy a leszerelés szakaszosan valósul majd meg. Amint az befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán.

Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy

a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből.

Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről. A terv azt is előírja, hogy egy palesztin technokratákból álló bizottság (NCAG) vegye át a napi kormányzást a Gázai övezet háborúból való kilépésének átmeneti szakaszában. Ez már részben meg is történt, miután július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja a Gázai övezetet polgári igazgatását az új, technokratákból álló bizottságnak.

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