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Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

Infostart

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása okozta kritikus helyzet miatt a gödi Samsung Zrt. a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi harminc százalék helyett negyven százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását. A Duna alacsony vízállása miatt emellett a Göd és Szigetmonostor közötti rév közlekedése is leállt, míg a DMRV Zrt. országszerte és a térségben is a nem létfontosságú vízhasználat korlátozását kéri.

A paksi atomerőmű kényszerű, Duna alacsony vízállása miatti nehézségei és a Dunamenti Erőmű szerdai műszaki hibája nyomán kialakult kapacitáshiány miatt a rendszerirányító MAVIR egyeztetéseket folytat az ország legnagyobb villamosenergia-felhasználóival.

Az önkéntes korlátozások mellett a kormány előkészíti a jogszabályi hátteret, hogy a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávban kötelező leállást is elrendelhessen a nagyfogyasztóknál, ami miatt a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárban akár a termelés ideiglenes leállítása is szükségessé válhat a hőség miatti áramkorlátozások okán. Közben az akkumulátorgyár bejelentette:

a Duna alacsony vízállása okozta helyzet miatt a Samsung Zrt.a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30 százalék helyett 40 százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását

Közben Kammerer Zoltán polgármester pedig erőteljes takarékoskodást kért a városban lakóktól.

Ugyanakkor pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, így a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással hozzájárulhat a magyar energiabiztonsághoz.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség: a napi középhőmérséklet országszerte 27 Celsius-fok felett, míg egyes vármegyékben 29 fok felett alakul, a tartós kánikula miatt pedig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás.

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Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt
A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása okozta kritikus helyzet miatt a gödi Samsung Zrt. a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi harminc százalék helyett negyven százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását. A Duna alacsony vízállása miatt emellett a Göd és Szigetmonostor közötti rév közlekedése is leállt, míg a DMRV Zrt. országszerte és a térségben is a nem létfontosságú vízhasználat korlátozását kéri.
 

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Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
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