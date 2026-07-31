Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

A paksi atomerőmű kényszerű, Duna alacsony vízállása miatti nehézségei és a Dunamenti Erőmű szerdai műszaki hibája nyomán kialakult kapacitáshiány miatt a rendszerirányító MAVIR egyeztetéseket folytat az ország legnagyobb villamosenergia-felhasználóival.

Az önkéntes korlátozások mellett a kormány előkészíti a jogszabályi hátteret, hogy a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávban kötelező leállást is elrendelhessen a nagyfogyasztóknál, ami miatt a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárban akár a termelés ideiglenes leállítása is szükségessé válhat a hőség miatti áramkorlátozások okán. Közben az akkumulátorgyár bejelentette:

a Duna alacsony vízállása okozta helyzet miatt a Samsung Zrt.a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30 százalék helyett 40 százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását

Közben Kammerer Zoltán polgármester pedig erőteljes takarékoskodást kért a városban lakóktól.

Ugyanakkor pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, így a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással hozzájárulhat a magyar energiabiztonsághoz.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség: a napi középhőmérséklet országszerte 27 Celsius-fok felett, míg egyes vármegyékben 29 fok felett alakul, a tartós kánikula miatt pedig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás.