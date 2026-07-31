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Loaded European truck on motorway in beautiful sunset light. On the road transportation and cargo.
Nyitókép: Jag_cz/Getty Images

Rendhagyó órák jönnek a magyar utakon

Infostart / MTI

A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain.

Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.

A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja - írták.

Közölték azt is, hogy a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt; a tehergépjármű-vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

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hőség

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