Hőgutáról posztolt az egészségügyi miniszter

A tárcavezető arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket, fogyasszanak rendszeresen vizet a szomjúságérzettől függetlenül, és 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegekre, valamint érdemes ellenőrizni az egyedül élő hozzátartozók és szomszédok helyzetét is.

Hőguta jele – mint a zavartság, az ájulás, a forró, száraz bőr vagy a nagyon magas testhőmérséklet – esetén azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.