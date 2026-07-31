Minden úgy történt, ahogyan elterveztük – itt a Fradi edzőjének nyilatkozata

A magyar kupagyőztes a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben. Időközben eldőlt, hogy az első mérkőzést jövő szerdán 20.15-től hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.

Ferencvárosi TC-Twente (holland) 2-2 (1-0), gólszerzők: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 88.) - Rommens, Kanichowsky - Zachariassen, Corbu, O'Dowda (Yusuf, 73.) - Joseph (Zohoré, 79.).

Twente: Unnerstall - Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) - Zerruki, Van den Belt (Taha, 64.) - Rots (Pjaca, 72.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 72.) - Weghorst.

Bár Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti napon elmondta, óvatos játék várható mindkét csapattól, mert a múlt heti 2-1-es siker ellenére a párharc még nem dőlt el, a zöld-fehérek rögvest magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első játékrész első felében nem sok teret engedtek a hollandoknak a kibontakozásra. Olyannyira, hogy a 22. percben tizenegyeshez jutott a magyar kupagyőztes, miután Thomas van den Belt buktatta Kristoffer Zachariassent. A büntetőt Toon Raemaekers végezte el, és jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Magabiztosan és higgadtan futballozott az FTC, de a 36. percben emberhátrányba került. Philippe Rommens kapott sárga lapot, mert megtaposta Ramiz Zerruki bokáját, de a VAR-szobából kihívták a játékvezetőt, aki a felvételek megtekintése után visszavonta a sárga lapos figyelmeztetést, és a pirosat mutatta fel a belga középpályásnak. A kiállítással feszültté vált a találkozó, több szabálytalanság szakította meg a játékot, a hajrában pedig a Twente akár egyenlíthetett is volna.

Fordulás után gyorsan változott az eredmény, mégpedig a Ferencvárosnak köszönhetően. Lenny Joseph gyűjtötte be a labdát csapata térfelének közepén, majd hosszú sprintbe kezdett, lefutotta Stav Lemkint, s bár további két védő is visszaért, a támadó 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A haiti válogatottal a világbajnokságon is szereplő, sőt mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépő Joseph a múlt heti, enschedei első összecsapáson duplázott, azt megelőzően pedig az Európa-liga-selejtező első fordulójában a Vojvodina 3-0-s hazai legyőzéséből is góllal vette ki a részét. Az idő előrehaladtával a Ferencváros beszorult, az ellenfél pedig a hajrában négy percen belül egyenlített, előbb Wout Weghorst, majd Lucas Vennegoor of Hesselink fejelt a hálóba. Mivel több gól már nem esett, a hazaiak örülhettek a döntetlennek és a továbbjutásnak.

"Örülünk a továbbjutásnak, mert neves ellenféllel szemben nemzetközi mérkőzésen is megfelelő önbizalommal játszottunk"

- mondta Borbély Balázs a találkozót követően, majd kitért Rommens piros lapjára is.

"A kiállításig kellő agresszivitással, magabiztosan és jól futballoztunk, minden úgy történt, ahogyan elterveztük, sőt ezt a teljesítményt az első kapott gólig sikerült kitolnunk" - fogalmazott a szakember, aki elismerte, a hajrában a hollandok okoztak néhány kellemetlen percet. Borbély hozzátette: labda nélkül is uralták a meccset, és saját bevallása szerint nem emlékezett "kidolgozott holland helyzetre".

A Ferencváros Borbély Balázs irányításával továbbra is veretlen az Európa-liga-selejtezőben, mivel az előző fordulóban a szerb Vojvodinát kettős győzelemmel ejtette ki, most pedig a Twente ellen sem kapott ki.