ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.37
usd:
314.94
bux:
0
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros játékosai ünneplnek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Twente visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. július 30-án. A mérkõzés 2-2-es döntetlenre végzõdött, így a Ferencváros 4-3-as összesítéssel továbbjutott.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Minden úgy történt, ahogyan elterveztük – itt a Fradi edzőjének nyilatkozata

Infostart / MTI

A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent játszott a holland Twentével csütörtökön a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 4-3-as összesítéssel továbbjutott.

A magyar kupagyőztes a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben. Időközben eldőlt, hogy az első mérkőzést jövő szerdán 20.15-től hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.

Ferencvárosi TC-Twente (holland) 2-2 (1-0), gólszerzők: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 88.) - Rommens, Kanichowsky - Zachariassen, Corbu, O'Dowda (Yusuf, 73.) - Joseph (Zohoré, 79.).

Twente: Unnerstall - Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) - Zerruki, Van den Belt (Taha, 64.) - Rots (Pjaca, 72.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 72.) - Weghorst.

Bár Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti napon elmondta, óvatos játék várható mindkét csapattól, mert a múlt heti 2-1-es siker ellenére a párharc még nem dőlt el, a zöld-fehérek rögvest magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első játékrész első felében nem sok teret engedtek a hollandoknak a kibontakozásra. Olyannyira, hogy a 22. percben tizenegyeshez jutott a magyar kupagyőztes, miután Thomas van den Belt buktatta Kristoffer Zachariassent. A büntetőt Toon Raemaekers végezte el, és jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Magabiztosan és higgadtan futballozott az FTC, de a 36. percben emberhátrányba került. Philippe Rommens kapott sárga lapot, mert megtaposta Ramiz Zerruki bokáját, de a VAR-szobából kihívták a játékvezetőt, aki a felvételek megtekintése után visszavonta a sárga lapos figyelmeztetést, és a pirosat mutatta fel a belga középpályásnak. A kiállítással feszültté vált a találkozó, több szabálytalanság szakította meg a játékot, a hajrában pedig a Twente akár egyenlíthetett is volna.

Fordulás után gyorsan változott az eredmény, mégpedig a Ferencvárosnak köszönhetően. Lenny Joseph gyűjtötte be a labdát csapata térfelének közepén, majd hosszú sprintbe kezdett, lefutotta Stav Lemkint, s bár további két védő is visszaért, a támadó 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A haiti válogatottal a világbajnokságon is szereplő, sőt mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépő Joseph a múlt heti, enschedei első összecsapáson duplázott, azt megelőzően pedig az Európa-liga-selejtező első fordulójában a Vojvodina 3-0-s hazai legyőzéséből is góllal vette ki a részét. Az idő előrehaladtával a Ferencváros beszorult, az ellenfél pedig a hajrában négy percen belül egyenlített, előbb Wout Weghorst, majd Lucas Vennegoor of Hesselink fejelt a hálóba. Mivel több gól már nem esett, a hazaiak örülhettek a döntetlennek és a továbbjutásnak.

"Örülünk a továbbjutásnak, mert neves ellenféllel szemben nemzetközi mérkőzésen is megfelelő önbizalommal játszottunk"

- mondta Borbély Balázs a találkozót követően, majd kitért Rommens piros lapjára is.

"A kiállításig kellő agresszivitással, magabiztosan és jól futballoztunk, minden úgy történt, ahogyan elterveztük, sőt ezt a teljesítményt az első kapott gólig sikerült kitolnunk" - fogalmazott a szakember, aki elismerte, a hajrában a hollandok okoztak néhány kellemetlen percet. Borbély hozzátette: labda nélkül is uralták a meccset, és saját bevallása szerint nem emlékezett "kidolgozott holland helyzetre".

A Ferencváros Borbély Balázs irányításával továbbra is veretlen az Európa-liga-selejtezőben, mivel az előző fordulóban a szerb Vojvodinát kettős győzelemmel ejtette ki, most pedig a Twente ellen sem kapott ki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Minden úgy történt, ahogyan elterveztük – itt a Fradi edzőjének nyilatkozata

ftc

európa-liga

twente

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt
A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása okozta kritikus helyzet miatt a gödi Samsung Zrt. a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi harminc százalék helyett negyven százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását. A Duna alacsony vízállása miatt emellett a Göd és Szigetmonostor közötti rév közlekedése is leállt, míg a DMRV Zrt. országszerte és a térségben is a nem létfontosságú vízhasználat korlátozását kéri.
 

Durvul az aszály, folytatódik a hőség

Pletser Tamás: néhány hét van már csak az iráni konfliktus megoldására

Pletser Tamás: néhány hét van már csak az iráni konfliktus megoldására

Egyfajta manipuláció jellemzi a kőolaj világpiaci árát, annak piaci körülmények között sokkal magasabbnak kellene lennie, mint ahogy a kőolajtermékek ára magasabb is – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere. Beszélt a piacokat uraló versenyfutás lehetséges kimeneteleiről is.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken

Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken

Újabb észak-koreai fegyverszállítmányt kapott Oroszország: az ázsiai ország ballisztikus rakétáit el is kezdték Ukrajna ellen használni. Támadás ért egy amerikai drónüzemet Kijevben, a létesítmény kiégett. Az orosz erők lassan elérik Szlovjanszkot, 10-13 kilométerre vannak a Nyugat-donyecki várostól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott

Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott

Ha létezik olyan egészségügyi tanács, amely generációk óta változatlanul velünk él, akkor az minden bizonnyal a bőséges folyadékfogyasztás.

BBC
Business Sport Travel Science
Hamas says it agrees to disarm in Gaza after Trump announces Board of Peace plan, with Israel yet to comment

Hamas says it agrees to disarm in Gaza after Trump announces Board of Peace plan, with Israel yet to comment

A senior Hamas official told the BBC the group has agreed to the plan and that an official statement would be released soon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 23:21
Kékszalag – Befutott a tókerülő verseny győztese
2026. július 30. 21:56
Kl-selejtező: kifütyülték a Győrt a szurkolók, de továbbjutott
×
×