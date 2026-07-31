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Nyitókép: Pexels.com

Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatát

Infostart / MTI

A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatát Budapesten - közölte a Liget Budapest és a Pavilon Kert.

A június elején indult szabadtéri vetítéssorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe, ezért a szervezők további nyolc ingyenes vetítéssel bővítik a programot – írták.

A kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bill és Ted haláli túrája, a Négy esküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, A bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény.

A Városligeti Kertmozi célja, hogy a filmnézés élményét a Városliget természeti környezetével és a szabadtéri közösségi programok hangulatával kapcsolja össze. A vetítések továbbra is díjmentesen látogathatók.

A szervezők tájékoztatása szerint a részletes program és az esetleges, időjárás miatti változások a kertmozi Facebook-eseményében érhetők el.

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Kezdőlap    Belföld    Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatát

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