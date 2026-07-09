Kármán András: jön az utolsó fontos jogi lépés a több ezer milliárdos uniós forrás megszerzése előtt

Július 1-jével Írország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, és ebből az alkalomból ellátogatott Kármán András pénzügyminiszter a budapesti nagykövetségükre. A tárcavezető Facebook-oldalán közölte: a két ország közös története hosszú időre tekint vissza, ráadásul idén ünneplik a diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját.

Emlékeztetett, hogy Írország egyik előző elnöksége alatt, 2004. május 1-jén vált Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává.

„Két évtizeddel később ismét egy ír elnökség kíséri Magyarországot egy fordulóponton: ezúttal akkor, amikor visszatérünk az EU vérkeringésébe”

– fogalmazott Kármán András.

A miniszter a nagykövetségen tartott beszédében kiemelte: áprilisban a magyar választópolgárok egyértelmű felhatalmazást adtak, és újra Európát választották. Szerinte a magyar emberek többsége megerősítette azokat az értékeket, amelyekre a közös szövetségük épül: a békét, a demokráciát, a szolidaritást és a biztonságot.

Kármán András beszédében három fő témát érintett: az új kormány gazdasági programját, az uniós forrásokat és a felülvizsgált helyreállítási tervet, valamint azokat a prioritásokat, amelyeket Magyarország az ír elnökség alatt kíván előmozdítani.

A magyar pénzügyminiszter az ír elnökség mottójára – „nincs erő egység nélkül” – is reflektált. Mint írta, Magyarország az elmúlt években ennek az ellenkezőjét próbálta bizonyítani, sikertelenül. „Mostantól Magyarország az egységet erősíti, és biztos vagyok benne, hogy ennek nemcsak a politikai, geopolitikai, hanem gazdasági haszonélvezői is leszünk” – jegyezte meg Kármán András.

A tárcavezető hozzátette: Brüsszelbe tart, ahol az ECOFIN-ülésen, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán vesz részt, amit fontos találkozónak nevezett. „Ez az utolsó jogi lépés azt megelőzően, hogy hazánk hozzáférjen a több ezer milliárd forintnyi EU-s forráshoz” – írta Kármán András.