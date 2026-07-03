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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Vitézy Dávid: „aláírtam, új villamosvonal épül uniós pénzből”

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„Aláírtam a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül” – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

„Ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. Ez annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve” – írta a Facebookon Vitézy Dávid, aki szerint a projekt tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt.

Mint írja, a beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja és a BKK-val együttműködésben valósítjuk meg, várhatóan

még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon.

A mniszter azt ígéri, hamarosan bemutatja a projekt részleteit.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: „aláírtam, új villamosvonal épül uniós pénzből”

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