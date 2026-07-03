Vitézy Dávid: „aláírtam, új villamosvonal épül uniós pénzből”

„Ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. Ez annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve” – írta a Facebookon Vitézy Dávid, aki szerint a projekt tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt.

Mint írja, a beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja és a BKK-val együttműködésben valósítjuk meg, várhatóan

még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon.

A mniszter azt ígéri, hamarosan bemutatja a projekt részleteit.