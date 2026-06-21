700 milliárdos témát dobott be a közlekedési miniszter

Vitézy Dávid a hőségben a szentendrei HÉV-ről jelentkezett be, és elmondta, közel 45 fok lehet a kocsiban, mindenkiről ömlik a víz.

Hozzátette, hogy a forrás ügyében hosszú évek óta nem történt semmi. Lázár János 2022 végén leállította az akkor indított InterCity beszerzéseket, visszamondta a már finanszírozással rendelkező új Siemens-mozdonyokat.

A miniszter azt írta, az új HÉV-kocsik beszerzését először orosz nyomásra visszavonták, majd az orosz-ukrán háború miatt három évre leállt a beszerzés, végül Lázár János a kampányban kiírt egy tendert, „amiről az első perctől mindenki tudta, hogy csak kampánykamu és eredménytelen lesz”.

Hozzátette, hogy eközben hagytak végleg elveszni 2 milliárd euró uniós forrást, amiből kijött volna egy óriási új HÉV- és InterCity-flotta is; már járnának a szerelvények.

„És akkor van bátorsága a bukott miniszterelnöknek azt mondani e héten Brüsszelben, hogy azt várja az utódjától, hogy szerezzük vissza ezt is – amiért ő nem tett semmit, hagyta veszni, pusztán azért, hogy véletlenül se kelljen antikorrupciós szabályokat hozni, amiket az EU kért” – fogalmazott Vitézy Dávid.

Kitért arra, hogy a régi, jobb állapotú, klímás IC-kocsik jelentős része is áll, a dunakeszi járműjavítóban; „ott is az oroszokkal való üzletelés fontosabb volt, mint a magyar utasok szempontjai”.

A miniszter szerint „Lázár embereinek” válasza „az első szótól az utolsóig hazudozás, személyeskedés és vádaskodás”.

„A magyar vasút, az utasok és vasutasok ellen elkövetett bűnöket azonban ennyivel nem lehet elintézni” – fogalmazott, jelezve, egy hónap alatt nem lehet helyrehozni sok évnyi károkozást, de egy percig sem tétlenkednek.