2026. május 29. péntek Magdolna
Business analysis stock graph backtest in crisis covid-19 for investment in stockmarket and finance business planning selective stock for Stockmarket crash and Financial crisis
Nyitókép: TERADAT SANTIVIVUT/Getty Images

KSH: a belföldi árak emelkedtek, az exportárak csökkentek

Infostart / MTI

A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest több mint két százalékkal nőttek a belföldi értékesítés árai, az exportértékesítéséi ellenben valamicskét mérséklődtek.

A belföldi értékesítés árai 2,2 százalékkal növekedtek, viszont az exportértékesítéséi 0,5 százalékkal mérséklődtek 2025 áprilisához képest, az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2 százalékkal, a dollárral szemben 13 százalékkal erősödött tavaly áprilishoz képest.

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak áprilisban, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal alacsonyabbak lettek, így az ipari termelői árak összességében 1,3 százalékkal csökkentek.

Egy év alatt a feldolgozóiparban 3,3 százalékkal nőttek, míg az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,9 százalékkal mérséklődtek a belföldi értékesítés árai.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 1,4 százalékkal csökkentek.

Exportban a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,3 százalékkal magasabbak voltak.

Január-áprilisban a belföldi értékesítés árai 0,6, az exportértékesítéséi 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz képest – közölte a KSH.

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – reagált pénteki Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat.
 

A 41-es villamos pályafelújítás miatt nem érinti a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomást június 1. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A nyár a nyakunkon, az idő már most strandüzemmódban van, és úgy tűnik, a magyarok idén sem mondanak le a pihenésről.

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

