2026. május 29. péntek Magdolna
ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttműködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Jön a nagy leállás az MBH Banknál

Infostart

Az MBH Banknál tervezett karbantartások és leállások idején az elektronikus csatornák (MBH Netbank, MBH Bank App, Vállalati Netbank) jellemzően átmenetileg szünetelnek. A fizikai bankkártyás vásárlás zavartalan, de az ATM-es készpénzfelvételben és a kártyás SMS-ek érkezésében fennakadások lehetnek

Tervezett informatikai karbantartás miatt több szolgáltatás is elérhetetlenné válik az MBH Banknál május végén – közölte a pénzintézet.

A leállások az internetbanki rendszereket, a mobilalkalmazásokat, az ATM-hálózat egy részét, valamint a bankkártyás tranzakciókat is érinthetik.

A bank tájékoztatása szerint május 28-án este rövidebb fennakadások várhatók az OpenAPI szolgáltatásokban, valamint az internetes vásárlások, a bankkártyahasználat és egyes ATM-ek működésében is.

A legjelentősebb karbantartás

május 31-én éjfél és hajnali 4 óra között lesz.

Ebben az időszakban nem működik majd az MBH Netbank, az MBH Bank App, továbbá a vállalati netbanki és mobilbanki szolgáltatások sem lesznek elérhetők. A PUSH értesítések szintén szünetelnek, és problémák lehetnek az azonnali átutalások teljesítésében is – írja a 168.hu

A karbantartás az MBH SZÉP Kártya szolgáltatásait is érinti: az egyenleglekérdezés, a mobilalkalmazás és a telefonos információs rendszer szintén nem lesz elérhető a megadott időszakban.

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó

A többletfogyasztás zömét az 50-70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 - 1000 euró kártyaköltéssel.

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

