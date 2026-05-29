Jön a nagy leállás az MBH Banknál

Tervezett informatikai karbantartás miatt több szolgáltatás is elérhetetlenné válik az MBH Banknál május végén – közölte a pénzintézet.

A leállások az internetbanki rendszereket, a mobilalkalmazásokat, az ATM-hálózat egy részét, valamint a bankkártyás tranzakciókat is érinthetik.

A bank tájékoztatása szerint május 28-án este rövidebb fennakadások várhatók az OpenAPI szolgáltatásokban, valamint az internetes vásárlások, a bankkártyahasználat és egyes ATM-ek működésében is.

A legjelentősebb karbantartás

május 31-én éjfél és hajnali 4 óra között lesz.

Ebben az időszakban nem működik majd az MBH Netbank, az MBH Bank App, továbbá a vállalati netbanki és mobilbanki szolgáltatások sem lesznek elérhetők. A PUSH értesítések szintén szünetelnek, és problémák lehetnek az azonnali átutalások teljesítésében is – írja a 168.hu

A karbantartás az MBH SZÉP Kártya szolgáltatásait is érinti: az egyenleglekérdezés, a mobilalkalmazás és a telefonos információs rendszer szintén nem lesz elérhető a megadott időszakban.